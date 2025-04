Il Consiglio di Amministrazione di Dotstay S.p.A., società riconosciuta nel settore immobiliare per la sua attività di relocation e property management nel segmento delle locazioni di medio-lungo termine, e quotata su Euronext Growth Milan – Segmento Professionale, ha recentemente esaminato i key performance indicator (KPI) più recenti relativi al proprio portafoglio immobili, con dati aggiornati al 31 marzo 2025.

Analisi dei Dati: Un Trend di Crescita Mirata

L’analisi comparata dei dati con i periodi precedenti – il 31 dicembre 2024 e il 31 marzo 2024 – evidenzia un andamento significativo. Al 31 marzo 2025, il numero totale degli immobili gestiti o detenuti in locazione diretta è salito a 69, mostrando un incremento di 9 unità rispetto ai 60 di fine 2024 e di 1 unità rispetto ai 68 del marzo 2024.

Il dettaglio svela la strategia in atto: mentre gli immobili in gestione immobiliare sono diminuiti, attestandosi a 6 unità (rispetto alle 7 di fine 2024 e alle 14 di marzo 2024), quelli in locazione diretta hanno registrato un incremento sostanziale. Al 31 marzo 2025, gli immobili in locazione diretta erano 63, con un aumento di 10 unità rispetto ai 53 del 31 dicembre 2024 e di 9 unità rispetto ai 54 del 31 marzo 2024.

È opportuno precisare, come indicato dalla Società, che i dati esaminati non sono stati sottoposti a revisione contabile né a verifica da parte del Collegio Sindacale.

La Visione dell’Amministratore Delegato

Alessandro Adamo, nella foto, fondatore e Amministratore Delegato di Dotstay, ha commentato con soddisfazione i risultati, ponendoli in relazione diretta con gli obiettivi strategici della società. Ha dichiarato:

“Gli immobili in locazione diretta sono cresciuti, allineando l’andamento del business a quello che è il nostro obiettivo principale, ossia raggiungere i 100 immobili totali in portafoglio, che, secondo le stime degli analisti, porterà la società al break even. Questo a testimonianza della validità delle nostre scelte pregressa e della strategia che abbiamo adottato in questi anni dalla quotazione. Siamo fiduciosi che questo trend possa proseguire nel corso del 2025, dove puntiamo a innovare e accrescere sempre più la nostra offerta, in modo da distinguerci sul mercato per i servizi di assistenza a 360 gradi da dedicare a chi si vuole trasferire in una nuova città”.