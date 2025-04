Crédit Agricole Auto Bank annuncia la firma di un accordo strategico con Chery Finance Service, società di Chery Holding Group, tra i principali costruttori automobilistici al mondo, per supportare l’ingresso e la crescita dei suoi brand in Europa. La partnership, effettiva da aprile 2025, parte dal mercato italiano e potrà essere estesa progressivamente ad altri importanti mercati europei.

Soluzioni Finanziarie e Assicurative Dedicate

L’intesa prevede il lancio di un’ampia gamma di soluzioni finanziarie e assicurative, pensate per rispondere alle esigenze di clienti finali e reti di concessionari. L’accordo si concentrerà inizialmente sui marchi Omoda e Jaecoo, già presenti in Italia, e potrà essere esteso ad altri marchi Chery al momento del loro lancio in Europa.

Verso una Joint Venture per la Mobilità Sostenibile

La collaborazione con Chery Finance Service è il primo passo verso la creazione di una vera e propria joint venture, che mira a costruire un’alleanza strategica a lungo termine e a promuovere congiuntamente lo sviluppo della mobilità sostenibile in Europa. CA Auto Bank offrirà prodotti tradizionali e innovativi, sia per l’acquisto che per il leasing di veicoli nuovi e usati, oltre a una gamma completa di servizi assicurativi a tutela del cliente e del veicolo.

La Voce di Chery: Liu Yang

“CA Auto Bank è il partner ideale per accompagnare il nostro sviluppo nel mercato europeo” ha dichiarato Liu Yang, Executive Vice President di Chery Holding Group. “Condividiamo la stessa visione di crescita sostenibile e incentrata sul cliente, guidata dall’innovazione e dall’eccellenza dei servizi.”

Il Commento di CA Auto Bank: Giacomo Carelli

“Siamo orgogliosi di affiancare Chery in questo ambizioso percorso di crescita in Europa. Questa è per noi un’opportunità straordinaria che valorizza la nostra esperienza centenaria, unica nel panorama europeo” ha commentato Giacomo Carelli, CEO di CA Auto Bank. “Con Chery condividiamo una visione comune fatta di progresso, qualità e attenzione al cliente: questa partnership rappresenta un passo concreto verso una mobilità sempre più flessibile e innovativa”.