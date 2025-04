UniCredit ha annunciato di aver ottenuto la copia dell'”approvazione Golden Power” relativa all’offerta pubblica di scambio proposta per Banco BPM.

L’offerta è stata approvata con “prescrizioni il cui merito non è chiaro”, e pertanto “UniCredit si prenderà il tempo necessario per analizzare la fattibilità e l’impatto delle prescrizioni sulla società, sui suoi azionisti e sull’operazione di fusione e acquisizione, interfacciandosi, se necessario, con le autorità competenti”.

La decisione è stata presa a conclusione dell’ultima riunione del Consiglio dei ministri, che ha dato il via libera all’operazione ma con alcune condizioni. Queste limitazioni riguarderebbero la situazione delle sedi e il perimetro dell’eventuale cessione di sportelli, nonché l’uscita di UniCredit dalla Russia in tempi molto rapidi.

La questione rimane di grande rilevanza nel panorama finanziario europeo, poiché le sanzioni internazionali e le dinamiche geopolitiche in corso continuano a influire sulle operazioni bancarie e sugli investimenti. L’approvazione con prescrizioni implica un’attenta considerazione delle implicazioni di tali provvedimenti, non solo per UniCredit ma per l’intero settore bancario.