La Regione Calabria (nella foto, il presidente Roberto Occhiuto) ha pubblicato un importante avviso pubblico rivolto al comparto vitivinicolo. Attraverso il portale istituzionale, le aziende del settore possono ora presentare le domande di aiuto relative alla Misura ‘Investimenti‘ nell’ambito dell’Ocm vino per la campagna 2025/2026. L’iniziativa mira a fornire un sostegno concreto per investimenti sia materiali che immateriali, focalizzandosi sugli impianti di trattamento, sulle infrastrutture vinicole e sulle strutture di commercializzazione del vino.

Obiettivi Primari: Competitività e Sostenibilità

L’obiettivo principale di questo intervento è quello di migliorare il rendimento globale delle imprese vitivinicole calabresi, accrescendone la competitività sul mercato. Un’attenzione particolare è rivolta alla promozione di pratiche sostenibili ed efficienti, anche in considerazione della necessità di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici.

Novità Importanti per la Campagna 2025/2026

Rispetto ai bandi degli anni precedenti, l’avviso per la campagna 2025/2026 introduce due significative novità. In primo luogo, viene aumentata la soglia massima di contributo fino a 80.000 euro, consentendo un sostegno finanziario più consistente per le aziende. In secondo luogo, viene ampliato l’ambito degli interventi che potranno essere ammessi al finanziamento.

Il Commento dell’Assessore Regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo

“Con questo Avviso abbiamo voluto dare un segnale forte al comparto vitivinicolo calabrese – commenta l’assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo – abbiamo aumentato il tetto massimo di contributo e ampliato in modo significativo le tipologie di interventi finanziabili. È un cambio di passo concreto rispetto agli anni scorsi, dove i bandi erano più limitati e non coprivano pienamente i bisogni delle aziende. Oggi offriamo strumenti reali per supportare l’intera filiera, dall’ammodernamento degli impianti alla vendita diretta, consentendo, ad esempio, anche le opere edilizie all’interno delle cantine o l’installazione di impianti fotovoltaici, la sistemazione delle aree esterne, l’acquisto di attrezzature per la produzione, imbottigliamento, etichettatura e controllo qualità, arredi per la vendita e la degustazione, strumenti informartici e realizzazione di siti e-commerce“.

Impegno Concreto della Regione Calabria

“A dimostrazione dell’impegno concreto della Regione Calabria nel sostenere il comparto vitivinicolo – aggiunge Gallo – proprio in questi giorni si stanno erogando gli anticipi per la misura ‘Ristrutturazione e riconversione dei vigneti‘ della campagna 2024/2025, con un importo complessivo di oltre 1.505.553,40 euro già in fase di pagamento alle aziende beneficiarie”.

Dotazione Finanziaria e Termini di Presentazione

La dotazione finanziaria complessiva per questo intervento è di 873.323 euro. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato al 31 maggio 2025, e la procedura dovrà essere completata tramite il portale SIAN.