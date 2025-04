Arrivano notizie positive dal fronte delle valutazioni internazionali per uno dei maggiori gruppi bancari italiani. Intesa Sanpaolo (nella foto, l’a. d. Carlo Messina) ha infatti comunicato che l’agenzia S&P Global Ratings ha rivisto al rialzo il suo giudizio sulla solidità dell’istituto.

La Valutazione nel Dettaglio

Secondo quanto reso noto dalla banca stessa, l’agenzia ha deciso di migliorare il rating a lungo termine senior preferred (unsecured). Questo importante indicatore passa da ‘BBB’ al nuovo livello di ‘BBB+’. Si tratta, nel linguaggio delle agenzie di rating, di una promozione che segnala una percezione di maggiore affidabilità creditizia. A corredo di questa revisione al rialzo, S&P ha mantenuto l’outlook stabile, suggerendo che il giudizio sul futuro prossimo della banca non presenta particolari incertezze negative. Per quanto riguarda il rating a breve termine, questo è stato confermato al livello di ‘A-2’, un segnale di continuità sulla capacità di far fronte agli impegni a breve scadenza.