Alti livelli di istruzione contribuiscono a ridurre il divario di genere nel mondo del lavoro: secondo i dati forniti da Eurostat relativi al 2024, il tasso di occupazione femminile nel nostro Paese, per donne di età compresa tra i 20 e i 64 anni, si attesta al 57,4%, rispetto al 70,8% della media europea, evidenziando una differenza di 13,4 punti. Tuttavia, per coloro che possiedono una laurea, il divario si riduce a soli cinque punti, con un tasso di occupazione del 79,3% in Italia contro l’84,3% in Europa. Al contrario, il divario aumenta significativamente per le donne che hanno solo il diploma di terza media: il 36,6% di queste è occupato in Italia, mentre in Eu il tasso è del 47,3%. Anche il divario è marcato tra le donne con diploma di scuola superiore, con il 58,6% in Italia rispetto al 68,9% in Europa.

Per le donne italiane con un livello di istruzione basso, il gap occupazionale rispetto agli uomini supera i 30 punti: il tasso di occupazione per le donne nella fascia di età 20-64 anni si attesta al 36,6%, rispetto al 69,7% degli uomini con lo stesso livello di istruzione, il quale supera la media europea. Analizzando la fascia di popolazione più istruita, ossia quelle con almeno una laurea, il tasso di occupazione femminile è del 79,3%, a fronte dell’86,2% per gli uomini, mostrando un divario inferiore a sette punti.