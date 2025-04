Gli inibitori del capside, una nuova classe di farmaci antivirali, potrebbero rappresentare una svolta terapeutica innovativa per l’infezione da HIV. Questa promettente prospettiva emerge da uno studio condotto dai medici Manlio Tolomeo e Antonio Cascio, dell’Unità operativa di Malattie infettive del Policlinico di Palermo, insieme a Francesco Tolomeo, del dipartimento di Scienze e tecnologie biologiche, chimiche e farmaceutiche (Stebicef) dell’Università di Palermo.

La Pubblicazione sulla Rivista Scientifica

I risultati della loro ricerca sono stati pubblicati sulla prestigiosa rivista ‘International Journal of Molecular Science‘ in un articolo intitolato ‘The Complex Interactions Between HIV-1 and Human Host Cell Genome: From Molecular Mechanisms to Clinical Practice’. Il lavoro si concentra sull’analisi delle complesse interazioni tra il virus HIV-1 e il genoma delle cellule umane.

L’Ipotesi Rivoluzionaria dei Ricercatori Palermitani

“L’ipotesi – spiega Manlio Tolomeo, referente dello studio – nasce dall’analisi di una classe di geni chiamati retrotrasposoni, capaci di spostarsi all’interno del genoma e di integrarsi in altri geni, modificandone la funzione”. Secondo il team di ricerca, gli inibitori del capside potrebbero avere la capacità di ‘silenziare‘ il virus in modo definitivo. Questo avverrebbe favorendo l’integrazione del virus in specifiche regioni del genoma umano, intrappolandolo e impedendone la replicazione anche in assenza di terapia.

Un Potenziale Superamento dei Limiti dell’Attuale Terapia Antiretrovirale

Questa ipotesi apre scenari inediti nella cura dell’HIV. L’attuale terapia antiretrovirale, pur avendo significativamente migliorato la qualità di vita e la prognosi dei pazienti, non riesce a eliminare il DNA del virus integrato nel genoma della cellula ospite. “Ovviamente – precisa Tolomeo – saranno necessari studi futuri per comprendere appieno il potenziale terapeutico degli inibitori del capside in combinazione con altre classi di farmaci anti-HIV-1 nei pazienti sottoposti a trattamento a lungo termine”.

Il Commento della Direzione del Policlinico di Palermo

Maria Grazia Furnari, direttrice generale del Policlinico di Palermo, ha espresso la sua soddisfazione per la ricerca: “L’Azienda ospedaliera universitaria promuove attivamente la ricerca, che non solo crea opportunità per l’accesso a trattamenti all’avanguardia e nuove terapie, ma svolge anche un ruolo cruciale nel consolidare la reputazione del Policlinico di Palermo come centro di eccellenza nel panorama sanitario“.