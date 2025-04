Novità significative in arrivo per i 13mila dipendenti italiani del gruppo Generali. È stato raggiunto e firmato un importante accordo per il rinnovo del contratto integrativo aziendale, frutto della trattativa tra l’azienda e le sigle sindacali Uilca, Fisac-Cgil, First-Cisl, Fna e Snfia. L’intesa avrà validità per i prossimi due anni, introducendo miglioramenti concreti sul piano economico e organizzativo.

Miglioramenti Economici e Welfare

Tra i punti salienti dell’accordo spicca l’aumento del contributo una tantum, che sale a 850 euro. Non solo, ma è previsto un incremento di 130 euro nella piattaforma welfare a disposizione dei lavoratori. Anche il buono pasto riceve un ritocco: un arrotondamento di un euro a regime, che lo porterà verosimilmente a 8 euro e, punto notevole, verrà erogato anche nelle giornate di telelavoro. Particolare attenzione è stata data anche alla previdenza complementare, con un aumento del contributo aziendale al fondo integrativo pensionistico: dello 0,5% per gli assunti dopo il 1999 e dello 0,3% per chi è stato assunto prima di tale data. I massimali della polizza sanitaria base verranno inoltre ritoccati all’insù.

Attenzione alla Persona e alla Famiglia

Una novità che guarda al futuro delle famiglie è il contributo di 500 euro per ogni nuovo nato. Questa somma sarà versata da Generali in un conto corrente previdenziale fruttifero intestato al neonato, che potrà poi essere ulteriormente alimentato dai genitori, rappresentando un primo passo verso la sicurezza economica del bambino.

Più Smart Working e Flessibilità

Il rinnovo conferma e potenzia il modello di smart working: da 1 a 3 giorni a settimana, con la possibilità di arrivare a 4 giorni in presenza di specifiche condizioni come problemi di salute o la presenza di figli sotto i 14 anni. Ulteriori giornate potranno essere concordate per madri nei tre anni successivi al congedo di maternità e per entrambi i genitori nei tre anni successivi al congedo parentale. L’accordo recepisce inoltre importanti intese sul «Time management», introducendo maggiore flessibilità rispetto all’orario rigido tradizionale. Fondamentale, in un’epoca di lavoro connesso, è il riconoscimento del diritto alla disconnessione, con regole chiare per la convocazione delle riunioni (ad esempio, tra le 9 e le 18 dal lunedì al giovedì e tra le 9 e le 14 il venerdì, evitando la fascia oraria del pranzo tra le 13 e le 14).

Innovazione e Futuro

Guardando alle sfide del domani, l’accordo prevede la creazione di tre commissioni paritetiche dedicate specificamente a seguire lo sviluppo tecnologico e l’impatto dell’intelligenza artificiale all’interno del Gruppo.

L’Accordo Si Estende a Welion

Un aspetto rilevante è l’estensione di importanti benefici anche al personale della società Welion, che in precedenza godeva solo parzialmente delle conquiste del contratto integrativo. Ora anche a loro verranno riconosciuti il bonus una tantum, il versamento welfare e previdenziale, oltre al premio di rendimento variabile (PRV), che per un dipendente di quarto livello può significare un importo fino a circa 3.000 euro. L’accordo conferma e migliora l’impianto del PRV per la platea complessiva, prevedendone l’erogazione in quota proporzionale anche per Welion.

Dal Gruppo Generali, l’intesa è descritta come «all’avanguardia nella valorizzazione della crescita sostenibile e nell’attenzione alle persone». Frutto di «consolidate e proficue relazioni sindacali», questo contratto pone al centro i diritti sociali e la trasformazione digitale, rappresentando, a detta dell’azienda, un modello per l’intero settore assicurativo e un passo avanti nell’avvicinamento al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro Ania, scaduto alla fine del 2024.