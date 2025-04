(di Eric Herzog, CMO di Infinidat) Il tema della cybersecurity è ormai sotto i riflettori globali. Attacchi ransomware sempre più sofisticati stanno colpendo aziende di ogni dimensione, causando danni miliardari. Secondo gli ultimi dati Clusit, nel 2024 il numero di attacchi informatici gravi in Italia è aumentato del 15%. L’Italia, pur rappresentando solo l’1% del PIL mondiale, ha subito il 10% degli attacchi globali, evidenziando una sproporzione allarmante.

Verso un Nuovo Paradigma: la Resilienza dello Storage

Di fronte a questo scenario, la protezione dei dati evolve verso un nuovo paradigma: la resilienza dello storage, con capacità di ripristino immediato, automazione avanzata e garanzie SLA. Per ogni azienda, essere pronti significa saper rispondere a una semplice, ma fondamentale domanda: quanto sei davvero in grado di riprendere il controllo in caso di attacco?

10 Domande Chiave per Valutare la Tua Strategia di Difesa

Per aiutare le imprese a valutare la propria strategia di difesa, ecco 10 domande chiave che ogni organizzazione dovrebbe porsi oggi:

Quali sono i dati che dovresti recuperare? Dove risiedono i tuoi dati? Come vengono protetti oggi? Quanto velocemente dovrebbero essere recuperati? Quanto perderebbe economicamente la tua azienda per ogni minuto o ora che passa senza recuperare i dati? Quale altro impatto potrebbe derivare dalla velocità di recupero i dati? Gli obiettivi di ripristino sono una parte centrale della tua strategia informatica? A quale livello di rischio è disposta ad esporsi la tua azienda? I tuoi responsabili IT sono sufficientemente aggiornati sulle strategie più moderne in termini di cybersecurity? La tua strategia di cybersecurity è resiliente e completa?

Riprendersi Rapidamente: la Nuova Priorità

Riprendersi rapidamente è la nuova priorità. Infinidat mette la cyber resilience al centro delle sue soluzioni, con tecnologie pensate per garantire ripristino istantaneo, compatibilità con tutti i principali software di backup (Commvault, Veritas, Veeam, IBM Protect e altri), prestazioni su larga scala e architettura enterprise a tripla ridondanza attiva.

La Soluzione Infinidat: InfiniSafe® e InfiniGuard®

Con InfiniSafe® e InfiniGuard®, Infinidat offre alle aziende la possibilità concreta di rispondere con efficacia alle sfide di oggi e di domani. Perché in un mondo sempre più esposto agli attacchi, la resilienza non è un’opzione. È una necessità.