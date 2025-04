Gli azionisti di Bper hanno dato il via libera all’aumento di capitale necessario per l’offerta pubblica di acquisto su Banca Popolare di Sondrio. Durante l’assemblea straordinaria, è stata approvata la delibera dopo l’approvazione del bilancio per il 2024. L’importo totale previsto per l’aumento di capitale supera i 981 milioni di euro, oltre al sovrapprezzo, con l’emissione di più di 657,4 milioni di azioni senza valore nominale. Il prezzo di emissione sarà stabilito dal consiglio di amministrazione.

Nella successiva seduta ordinaria, gli azionisti hanno approvato il bilancio, che indica un utile netto di 1,25 miliardi di euro, insieme a un dividendo di 0,6 euro per azione. Sono state approvate anche le politiche di remunerazione del gruppo per il 2025, oltre ai piani di incentivazione per obiettivi (Mbo) relativi al 2025 e a lungo termine (Ilt) per il periodo 2025-2027, che comprendono l’acquisto di azioni proprie.

Un aumento di capitale di tale entità rappresenta un passo significativo per Bper, non solo per la sua strategia di acquisizione, ma anche per consolidare la propria posizione nel settore bancario italiano. L’adeguamento delle politiche di remunerazione e dei piani di incentivazione evidenzia un impegno per la crescita sostenibile e per il rafforzamento dei legami con i propri azionisti.