Una nuova partnership nel settore della consulenza finanziaria vede protagoniste Vanilla, una piattaforma leader nella pianificazione successoria moderna, e Mariner, una società nazionale di servizi finanziari. L’obiettivo di questa collaborazione è fornire capacità avanzate di pianificazione successoria e consulenza agli oltre 700 consulenti di Mariner, che gestiscono un patrimonio di 560 miliardi di dollari. I primi risultati della partnership sono promettenti: Mariner ha registrato un aumento del 200% nel tasso di crescita dei ricavi tra i consulenti che hanno adottato Vanilla per una pianificazione olistica.

Tecnologia e intelligenza artificiale al servizio della pianificazione patrimoniale

“Siamo entusiasti di aver ampliato la nostra relazione con un’azienda iconica come Mariner, che è all’avanguardia nell’innovazione nella gestione patrimoniale”, ha dichiarato Gene Farrell, CEO di Vanilla. “Rendere la pianificazione successoria un servizio accessibile a ogni consulente con l’aiuto dell’intelligenza artificiale è una componente fondamentale della nostra missione di consentire a tutti di creare un’eredità significativa.” Grazie a questa partnership, i consulenti di Mariner hanno accesso alla piattaforma completa e intuitiva di Vanilla, che offre assistenza in tutte le fasi del processo di pianificazione successoria. I consulenti potranno inoltre sfruttare la suite di strumenti di Vanilla che semplificano processi complessi e accelerano il coinvolgimento del cliente, migliorando l’efficienza e guidando la crescita dell’azienda.

Mariner punta sulla crescita con la tecnologia di Vanilla

Mariner è una società di consulenza finanziaria in rapida crescita negli Stati Uniti. L’implementazione della suite di automazione per la pianificazione successoria di Vanilla tra i suoi consulenti ha accelerato la traiettoria di crescita di Mariner, consentendo all’azienda di differenziare i propri servizi, approfondire le relazioni con i clienti e aumentare i ricavi attraverso una maggiore quota di portafoglio e l’espansione di nuove fonti di guadagno. Vanilla genera un valore misurabile aiutando i consulenti a redigere testamenti e trust, a collegare i documenti in un piano successorio olistico e a fornire informazioni chiave per facilitare conversazioni significative con i clienti tramite l’uso dell’intelligenza artificiale integrata. “La tecnologia di Vanilla è un altro strumento nel nostro arsenale mentre cerchiamo di far crescere la nostra attività a oltre 5.000 consulenti entro il 2027”, ha affermato Marty Bicknell, CEO di Mariner. “La capacità di offrire servizi di pianificazione successoria in modo semplice e comprensibile ci consente di far crescere le nostre partnership con i nostri clienti e di offrire più valore durante il percorso di consulenza patrimoniale.”

La pianificazione successoria: da servizio di nicchia a settore in forte espansione

Storicamente considerata un’offerta complessa riservata a clienti con un patrimonio netto elevatissimo, la pianificazione successoria è ora la categoria in più rapida crescita nella tecnologia per i consulenti finanziari, con una crescita del 259% negli ultimi due anni. Oltre alla partnership con Mariner, Vanilla ha registrato una significativa crescita nel 2025, chiudendo il suo anno fiscale con una crescita della piattaforma del 293% su base annua e lanciando Copilot, un assistente basato sull’intelligenza artificiale che aiuta i consulenti a navigare nel processo di pianificazione successoria in modo proattivo e con sicurezza.