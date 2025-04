Saipem, nella foto l’a. d. Alessandro Puliti, azienda italiana di spicco nel settore dei servizi e soluzioni per l’energia e le infrastrutture, ha annunciato un importante passo avanti nella sua strategia internazionale. La società ha infatti siglato il rinnovo dell’accordo quadro con il colosso petrolifero saudita Saudi Aramco. Questo Long Term Agreement (LTA), fondamentale per le attività di Saipem nella regione, è stato esteso fino alla fine del 2027.

Conferma tra i Partner Strategici di Saudi Aramco

Grazie a questo rinnovo, Saipem mantiene il suo posto nella ristretta cerchia dei contractor selezionati da Saudi Aramco. Questa esclusiva lista permette a Saipem di partecipare alle gare d’appalto per l’aggiudicazione di ordini di lavoro denominati CRPO (Contract Release Purchase Order). Tali contratti possono riguardare sia la realizzazione di nuovi e ambiziosi progetti di investimento nel settore energetico saudita, sia interventi mirati a mantenere elevato il livello di produzione dei ricchi giacimenti offshore dell’Arabia Saudita.

Un Consorzio per Massimizzare l’Impatto Locale

Nel caso in cui Saipem dovesse aggiudicarsi ulteriori contratti per attività nel Regno Saudita nell’ambito di questo LTA, l’esecuzione dei lavori avverrà sempre attraverso un consorzio. Questo consorzio sarà composto da Snamprogetti Saudi Arabia, una società controllata direttamente da Saipem S.p.A., e da STAR (Saipem Taqa Al-Rushaid Fabricators Co.). L’obiettivo di questa partnership consolidata è quello di massimizzare le attività locali, sfruttando appieno le potenzialità del cantiere di fabbricazione che Saipem ha stabilito in Arabia Saudita già nel lontano 2008.