Novity, agenzia di comunicazione integrata e Società Benefit con sedi a Milano e Brescia, annuncia l’ampliamento del proprio team e del portafoglio clienti grazie all’integrazione delle figure professionali e dell’esperienza di Joya PR, azienda specializzata in media relations, press office e strategie di comunicazione. In linea con i propri valori e il percorso avviato verso la certificazione B Corp, Novity – che ha realizzato un fatturato di oltre 10.000.000 di euro nel 2024, con una crescita che sfiora il 33% rispetto al 2023 – continua a investire in una crescita che unisce competenze, impatto sociale e una visione sostenibile della comunicazione.

Un’Evoluzione Strategica per la Comunicazione Integrata

L’operazione rappresenta infatti un’importante evoluzione strategica, che porta in Novity nuove capacità in tema di ufficio stampa e pubbliche relazioni, a integrazione dei progetti legati all’industria degli eventi e alla live communication della sede di Milano e delle attività di comunicazione e digital marketing sviluppate a Brescia.

Joya PR: Un Focus su Corporate, Istituzionale e Culturale

Fondata da Marco Barabanti, Joya PR si è affermata negli anni come realtà di riferimento nella comunicazione corporate, istituzionale e culturale, distinguendosi per una forte attenzione ai linguaggi contemporanei e alla costruzione di relazioni di valore con i media. Il portfolio clienti comprende realtà rilevanti nei settori wine e sviluppo territoriale, come Schenk Family Italia, uno dei principali player del vino in Italia e in Europa, e il Sito UNESCO delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, simbolo di eccellenza paesaggistica e culturale italiana. Accanto a questi, Joya ha collaborato con organizzazioni attive in ambiti chiave per il territorio regionale e nazionale, come Unione Italiana Vini, la principale confederazione del settore vitivinicolo italiano; Consorzio Tutela Grana Padano, eccellenza agroalimentare DOP del made in Italy; Ascovilo, l’associazione dei consorzi vitivinicoli lombardi; Coldiretti Lombardia, realtà di riferimento per il mondo agricolo regionale; Cogeme Energia, società attiva nei servizi pubblici e nella transizione sostenibile; Artfidi Lombardia, consorzio fidi a supporto di professionisti e PMI; l’Istituto Sperimentale Italiano Lazzaro Spallanzani, centro di ricerca avanzata in ambito agronomico, agrozootecnico e agroindustriale.

Le Dichiarazioni dei CEO: Manuela Beschi (Novity)

“L’arrivo di Joya nel nostro gruppo rappresenta un passaggio importante – afferma Manuela Beschi, nella foto, CEO di Novity. Rafforza il posizionamento di Novity come partner strategico per la comunicazione integrata. Oltre alle competenze, questo ingresso porta con sé figure professionali con un’ampia conoscenza del settore, che arricchiranno il nostro team con sensibilità, metodo e visione. Grazie a questa integrazione, possiamo oggi presidiare con ancora maggiore efficacia ambiti come l’ufficio stampa istituzionale, le relazioni con i media e il racconto del territorio, ampliando al tempo stesso la nostra presenza in settori chiave come l’enogastronomia e il vino“.

Le Dichiarazioni dei CEO: Marco Barabanti (Joya PR)

“L’ingresso in Novity rappresenta una tappa naturale e stimolante del nostro percorso – commenta Marco Barabanti, fondatore e CEO di Joya. Dopo oltre vent’anni di esperienza professionale, in cui abbiamo costruito progetti di comunicazione radicati nei territori e nelle relazioni, compiamo un salto in avanti entrando in una realtà solida, strutturata e complementare. Portiamo con noi un’esperienza consolidata nelle media relations, in particolare nei settori del vino, dell’enogastronomia e dello sviluppo territoriale. Novity ha una forte attenzione all’impatto sociale e ambientale: è una Società Benefit e sta percorrendo con coerenza la strada per diventare B Corp, un approccio che sentiamo pienamente in sintonia con i nostri valori professionali e personali”.

L’Esperienza di Novity nella Comunicazione Integrata

Nel campo della comunicazione integrata Novity vanta un’esperienza trasversale in molteplici settori, spaziando dall’innovazione, con progetti come “L’intelligenza artificiale al servizio del turismo” integrato nel portale Visit Sirmione; all’energia e ai servizi pubblici, con la campagna realizzata per AEM Cremona; al fashion e all’e-commerce, grazie ad attività di consulenza, direzione artistica e strategia omnicanale per Solidea; fino alla digital transformation, con la definizione della brand identity e dell’interfaccia utente per la startup Accudire. Ha inoltre sviluppato servizi web per Fondazione Istituto Danone, Retelit, e applicativi digitali per il CFP Centro di Formazione Professionale Zanardelli. Il team comunicazione lavora in stretta sinergia con il team eventi, ideando strategie e soluzioni digitali a supporto delle diverse fasi di un evento: dall’ingaggio iniziale, all’interazione live, fino alla fase post-evento, con l’obiettivo di rafforzare il ricordo e amplificare l’esperienza.

Sguardo al Futuro: Intelligenza Artificiale e Nuove Opportunità

Con uno sguardo sempre rivolto al futuro, il team sta integrando soluzioni basate sull’intelligenza artificiale per creare esperienze innovative, orientate all’ottimizzazione, alle performance e al coinvolgimento, esplorando nuove forme di engagement e intrattenimento. L’integrazione con Joya consente di ampliare ulteriormente l’offerta, aprendo in modo strutturato al settore turistico, enogastronomico e in particolare al mondo del vino, oggi sempre più centrale nella comunicazione di marca.

Un Team Ampliato e Competenze Specializzate

Con l’acquisizione di Joya PR, Novity integra nel proprio gruppo, che oggi conta oltre 30 professionisti distribuiti tra le sedi di Milano e Brescia, anche giornalisti con oltre 10 anni di esperienza nel mondo dell’ufficio stampa e delle PR ed esperti di digital strategies nel mondo dell’enogastronomia, garantendo così massima responsabilità e competenza nella gestione dei rapporti con i media e con gli stakeholder di settore.

La Visione di Maurizio Cadeo (Novity)

“Questa operazione è prima di tutto un incontro tra persone che condividono un modo di lavorare basato su ascolto, qualità e personalizzazione – aggiunge Maurizio Cadeo, socio e responsabile della sede bresciana di Novity –. L’esperienza del team Joya completa in modo naturale l’offerta della sede di Brescia e rappresenta un valore aggiunto anche per Milano, dove le competenze nelle media relations potranno dialogare con quelle dell’event management. Solo nel 2024 abbiamo gestito oltre 40 progetti, e oggi possiamo affrontare le nuove sfide con uno sguardo ancora più integrato e trasversale.”

Nuove Collaborazioni e Generazione di Valore

L’integrazione porta con sé anche un ampliamento del portfolio clienti e delle collaborazioni attive, che spaziano da progetti locali a iniziative di respiro nazionale, confermando la vocazione di Novity a costruire comunicazione su misura – e a generare valore anche in ottica sociale e ambientale.