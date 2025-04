Grande partecipazione e profondo coinvolgimento hanno caratterizzato l’incontro “Il Rotary e le Istituzioni: collaborazione per il bene comune”, svoltosi il 15 aprile presso l’Hotel President Lecce. Un’occasione significativa di dialogo tra il Rotary Club Lecce e le Istituzioni del territorio, all’insegna della corresponsabilità, della solidarietà e dell’impegno condiviso per il bene comune.

Autorità e Riconoscimento al Prefetto Manno

Alla presenza delle Autorità civili e militari, dei rappresentanti istituzionali e di numerosi soci del Club, la serata ha rappresentato un momento di riflessione e condivisione su alcune delle principali iniziative promosse dal Rotary in sinergia con le Istituzioni locali, in particolare con la Prefettura di Lecce, guidata da S.E. il Prefetto Natalino Manno, che si distingue per una leadership istituzionale aperta, inclusiva e generativa. A lui il Rotary Club Lecce, dalle mani del suo Presidente Mario Moroni, ha consegnato la “Paul Harris Fellow“, la più alta e prestigiosa onorificenza che viene assegnata dal Rotary International per ricordare il proprio fondatore Paul Harris.

La Missione del Rotary Club Lecce

“Il Rotary è un’organizzazione di donne e uomini che scelgono, ogni giorno, di servire la comunità con competenza, energia e spirito di servizio – ha dichiarato il Presidente Mario Moroni del Rotary Club Lecce – non per dovere, ma per convinzione. E siamo orgogliosi di poter collaborare fianco a fianco con le Istituzioni del nostro territorio per generare impatto positivo e duraturo“.

Quattro Progetti di Collaborazione con la Prefettura

Durante l’intervento sono state presentate quattro importanti iniziative sviluppate in collaborazione con la Prefettura: Contrasto alle truffe agli anziani – Progetto promosso dal Ministero dell’Interno e Confartigianato, con il supporto del Comune di Lecce e la partecipazione del Club alla realizzazione di uno spot informativo attraverso il contributo del socio Alessandro Valenti; Reinserimento sociale presso la Casa Circondariale di Lecce – Due progettualità: un’iniziativa sanitaria con medici volontari soci del Club e un laboratorio corale realizzato con il Conservatorio “Tito Schipa”, a cura di Claudia Presicci e Sergio De Donno, con il sostegno del Direttore e socio Corrado De Bernart; Microcredito di Libertà – Un programma di emancipazione economica per donne vittime di violenza, promosso insieme alla Prefettura, al Centro Antiviolenza “Renata Fonte”, a UNICREDIT e aperto ad altri istituti bancari, con fondi pubblici garantiti al 100% dal Dipartimento per le Pari Opportunità; Tavolo tecnico contro usura ed estorsione – Partecipazione attiva a un tavolo promosso dalla Prefettura e coordinato dalla Camera di Commercio di Lecce, per favorire l’accesso al credito legale e sostenere l’educazione finanziaria delle famiglie e delle PMI.

Il Valore della Cooperazione Pubblico-Privato

La serata ha sottolineato il valore della cooperazione tra pubblico e privato, tra istituzioni e società civile, in una prospettiva di servizio condiviso, sviluppo comunitario e costruzione della fiducia sociale.

Ringraziamenti alle Istituzioni e alle Forze dell’Ordine

A nome del Rotary Club Lecce, il Presidente Mario Moroni ha rivolto un sentito ringraziamento a tutte le Forze dell’Ordine, al Comune di Lecce, alla Direzione della Casa Circondariale, al Conservatorio “Tito Schipa” e al Centro Antiviolenza “Renata Fonte” per il prezioso lavoro quotidiano al fianco della comunità.

Un Appello Finale all’Unione

“Insieme possiamo fare la differenza. Insieme possiamo generare valore. Insieme possiamo andare lontano“, ha concluso il Presidente Mario Moroni, tra gli applausi dei presenti.