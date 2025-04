Anche quest’anno la Regione Liguria sarà protagonista a Euroflora 2025, l’attesissima manifestazione florovivaistica in programma a Genova dal 24 aprile al 4 maggio. Lo stand regionale sarà un vero e proprio omaggio al territorio e alla sua ricca identità culturale. “Dopo le edizioni del 2018 e del 2022 che si sono svolte nella splendida cornice dei Parchi di Nervi – spiega il presidente della Regione, Marco Bucci – Euroflora ritorna nella sua sede originaria, l’ex quartiere fieristico oggetto di un significativo intervento di rigenerazione urbana firmato dall’architetto Renzo Piano”.

Un percorso rinnovato nel cuore di Genova

Il nuovo percorso espositivo si preannuncia affascinante: “si snoderà lungo tutto il parco urbano, attraverserà l’area centrale del Palasport, proseguirà negli spazi del Piazzale Mare e sul percorso espositivo galleggiante della Marina, per approdare al padiglione Jean Nouvel – prosegue il presidente -. Siamo sicuri che grazie anche a tutti gli eventi previsti in città, tra cui i Rolli Days, farà registrare il tutto esaurito e confermerà Genova e la Liguria come mete sempre più ambite”.

L’eccellenza del florovivaismo ligure in vetrina

Per il vicepresidente della Regione, Alessandro Piana, Euroflora “è l’espressione più alta della bellezza e della competenza del nostro comparto florovivaistico, simbolo dell’identità ligure e volano di sviluppo per il territorio. Con oltre 5.000 aziende, 400 milioni di valore lordo attraverso la vendita e una produzione destinata per l’80% all’export, la floricoltura è il cuore dell’agricoltura ligure”. Piana aggiunge: “La Regione è orgogliosa di esserci con due grandi installazioni: una all’ingresso della manifestazione, sul piazzale Kennedy, che offre un viaggio sensoriale tra le eccellenze botaniche del territorio, e una all’interno del Padiglione Blu, dedicata alla creatività floreale e alla tradizione degli ibridatori liguri”.

Un ranuncolo per celebrare l’innovazione del Gaslini

Un’altra novità significativa di questa edizione è legata al mondo della sanità. Nell’anno in cui nasce il Padiglione Zero, simbolo del nuovo ospedale Gaslini, a Euroflora sarà presentato il ranuncolo Giannina, donato da Biancheri Creazioni. L’istituto celebrerà così il suo percorso di rinnovamento. “Si tratta di un gesto di grande valore simbolico – spiega il direttore generale del Gaslini Renato Botti – che sottolinea un momento storico di grande innovazione per il nostro ospedale. Col ranuncolo Giannina celebriamo l’unicità e la poesia che ogni bimbo racchiude in sé, e al tempo stesso raccontiamo la trasformazione che sta vivendo il nostro ospedale pediatrico. A partire dal prossimo anno sarà possibile sostenere il Gaslini acquistando, nel terzo weekend di marzo, il ranuncolo nelle piazze di Genova. Sarà un modo concreto per contribuire ai grandi progetti dell’ospedale”.