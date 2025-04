L’industria italiana, già alle prese con una debolezza prolungata e con le nuove incertezze legate ai dazi, si trova a rischio di una crisi di natura strutturale. È questo l’allerta sollevato dal Centro studi di Confindustria, preoccupato per il deterioramento del clima di fiducia e l’andamento degli investimenti.

A febbraio, il Centro studi evidenzia che la produzione è diminuita dello 0,9%, dopo un aumento a gennaio del 2,5%. La variazione acquisita nel primo trimestre risulta positiva dello 0,4%, dopo cinque trimestri consecutivi in calo. Tuttavia, l’indice Rtt (Real time turnover) segnala un forte abbassamento del fatturato a febbraio, e il Pmi continua a mostrare una flessione nel mese di marzo, passando da 47,4 a 46,6, mentre la fiducia continua a peggiorare.

Secondo il Centro studi, la crescita nel primo trimestre dell’anno è moderata, frenata proprio dai dazi e dall’incertezza economica. In base a una simulazione presentata durante l’audizione sul Documento di finanza pubblica in Parlamento, si prevede che i dazi e le incertezze comporteranno una minore crescita del Pil italiano dello 0,3% nel biennio 2025-2026, a causa di una riduzione della dinamica dell’export di beni (-1,2%) e degli investimenti in macchinari (-0,4%).

Confindustria, quindi, chiede di evitare una possibile ritorsione tariffaria da parte dell’Unione Europea sugli acquisti dagli Stati Uniti, sostenendo che ciò avrebbe un impatto negativo sui prezzi e sulla fiducia di famiglie e imprese, portando a un’ulteriore frenata del Pil. Per gli industriali, risulta essenziale concludere nuovi accordi commerciali dell’Unione Europea con altri partner economici significativi, come il Mercosur e l’India.