Un importante riconoscimento è giunto per Bettaway Beverage Distributors, leader nei servizi di trasporto dedicati a livello locale e regionale nel Nord-Est degli Stati Uniti. L’azienda è stata insignita del premio “Carrier of the Year” per il 2024 da Arrive Logistics, una delle principali realtà nel settore della logistica multimodale e tecnologica. Questo prestigioso titolo arriva per il secondo anno consecutivo, a testimonianza della costante eccellenza dimostrata da Bettaway.

Un partner di eccellenza nella logistica

Arrive Logistics, con sede ad Austin, in Texas, si distingue come una realtà di spicco nel panorama del trasporto e della tecnologia. Con un organico di 2.000 dipendenti, 4.000 clienti e una rete di 10.000 trasportatori principali, Arrive si posiziona come una delle maggiori aziende nel settore dell’intermediazione di spedizioni. La partnership tra Bettaway e Arrive Logistics sembra essere particolarmente fruttuosa, come sottolineato da Igor Katsman, Vice President of Operations di Bettaway: “Arrive è stato un partner fantastico con cui siamo stati in grado di far crescere insieme la nostra attività. Abbiamo costruito una relazione collaborativa che testimonia ciò che si può ottenere quando entrambe le parti comprendono i reciproci bisogni, desideri e capacità attraverso una comunicazione adeguata e un approccio di squadra dedicato. Siamo congiuntamente focalizzati su un obiettivo comune: prenderci cura degli affari e fornire un’ottima esperienza di servizio.”

Riconoscimento per performance superiori

Bettaway è stata onorata come uno dei soli 30 fornitori di servizi riconosciuti come Premier Carrier Partner da Arrive. Questa distinzione riflette una performance eccezionale in una vasta gamma di criteri, tra cui la costruzione di relazioni solide, la comunicazione proattiva, le metriche di valutazione e numerosi altri elementi intangibili che definiscono la vera eccellenza nel servizio. Blair Blake, Vice President of Carrier Strategy di Arrive, ha espresso la sua gratitudine e ammirazione per Bettaway: “Bettaway è stato un partner eccezionale, fornendo costantemente risultati che vanno ben oltre le metriche standard di valutazione. Siamo grati a Bettaway – e a tutti i nostri Premier Carrier Partner – per il loro incrollabile impegno per il nostro successo condiviso. È un privilegio riconoscere e celebrare i loro straordinari risultati.”

Un futuro all’insegna della collaborazione

Il premio “Carrier of the Year” non è solo un riconoscimento del successo passato, ma anche un segnale positivo per il futuro della collaborazione tra Bettaway Beverage Distributors e Arrive Logistics. La dedizione alla qualità del servizio e la forte partnership tra le due aziende promettono ulteriori successi nel dinamico mondo della logistica.