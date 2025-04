Banca Generali S.p.A. (nella foto, l’a. d. Gian Maria Mossa) ha annunciato la sottoscrizione di accordi con Generali Italia S.p.A. (“Generali Italia”) finalizzati a consolidare la partnership strategica con le compagnie assicurative italiane del Gruppo Generali. L’intesa mira a definire ulteriori ambiti di collaborazione nella distribuzione reciproca di prodotti e servizi destinati alla rispettiva clientela, rafforzando e valorizzando al contempo il ruolo degli agenti di Generali Italia e della Rete di Alleanza Assicurazioni S.p.A. (“Alleanza”), controllata da Generali Italia.

I Principi Fondamentali dell’Accordo Quadro

In particolare, Banca Generali e Generali Italia hanno siglato un accordo quadro (l’“Accordo Quadro”) che stabilisce i principi guida per definire specifici ambiti di collaborazione. Nel dettaglio, l’accordo prevede:

lo sviluppo della distribuzione di prodotti e servizi bancari di Banca Generali , potenziando l’accordo di insure-banking già in essere con Generali Italia ;

il rafforzamento del modello di collaborazione esistente dei cosiddetti "Financial Planning Agent", ovvero agenti di Generali Italia che, per ampliare la propria offerta alla clientela, sono anche consulenti finanziari di Banca Generali;

la valutazione e lo studio di nuovi modelli di distribuzione dei prodotti finanziari di Banca Generali attraverso le Reti delle compagnie italiane, nonché di possibili ulteriori collaborazioni tra agenti di Generali Italia e consulenti finanziari di Banca Generali per iniziative di cross/up selling assicurativo/finanziario sulla clientela reciproca;

il potenziamento delle competenze distintive di Banca Generali nel settore dei prodotti assicurativi a contenuto finanziario.

L’insieme di queste iniziative ha l’obiettivo di valorizzare il ruolo degli Agenti e delle reti distributive di Generali Italia, arricchendo ed ampliando i servizi a loro disposizione, sia direttamente che tramite il canale di Banca Generali, in un’ottica di sinergia nelle soluzioni offerte ai clienti.

Aggiornamento e Integrazione dell’Accordo di Distribuzione Esistente

Nel contesto dell’Accordo Quadro, al fine di allineare ulteriormente gli interessi tra le parti, è stato inoltre sottoscritto un accordo modificativo ed integrativo (l’“Accordo Modificativo”) della convenzione di distribuzione di prodotti assicurativi in essere tra Banca Generali e Generali Italia (sottoscritta nel marzo 2018), a cui aveva aderito Genertellife S.p.A., e in cui è successivamente subentrata Alleanza in seguito alla fusione di Genertellife S.p.A. perfezionatasi il 1° gennaio 2025.

L’Accordo Modificativo prevede, tra le altre cose:

un aggiornamento del catalogo dei prodotti distribuiti e delle relative commissioni, e una parziale modifica delle cosiddette "reti restricted" (ovvero le reti concorrenti che le compagnie assicurative italiane del Gruppo Generali non possono utilizzare per la distribuzione);

una definizione più precisa dei livelli di servizio attesi;

la possibilità di sviluppare congiuntamente un piano prodotti annuale, che tenga conto delle esigenze distributive di Banca Generali;

un meccanismo di incentivo/disincentivo tra le parti – basato su una metrica di creazione di valore – che consente un maggiore allineamento di interessi.

Approvazione dell’Accordo Modificativo

La stipula dell’Accordo Modificativo è stata approvata previo parere favorevole del Comitato Controllo e Rischi della Banca, in conformità con la “Politica in materia di operazioni con parti correlate, soggetti collegati ed Esponenti Aziendali ex art. 136 TUB” adottata dalla stessa. I termini e le condizioni dell’Accordo Modificativo sottoscritto in data odierna saranno descritti in dettaglio nel documento informativo che sarà pubblicato dalla Banca nei tempi previsti dalla legge, ai sensi dell’art. 5 del regolamento Consob sulle Operazioni con Parti Correlate e della “Politica in materia di operazioni con parti correlate, soggetti collegati ed Esponenti Aziendali ex art. 136 TUB” della Banca.