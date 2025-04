Le fonderie italiane tornano a pieno regime, con dati di produzione che infondono ottimismo nel settore. Nel mese di marzo, l’industria siderurgica nazionale ha impresso un’accelerata significativa, superando le performance dello scorso anno e lasciandosi alle spalle un periodo di rallentamento. I numeri parlano chiaro: 2,0 Milioni di tonnellate di acciaio sono state prodotte, segnando un notevole incremento del 6,0% rispetto allo stesso mese del 2024. Questo risultato non solo evidenzia una ripresa, ma anche un deciso superamento della frenata che aveva caratterizzato marzo dell’anno precedente.

Un Primo Trimestre Solido per la Siderurgia Nazionale

Guardando al quadro generale dei primi tre mesi del 2025, la tendenza positiva si consolida. La produzione nazionale di acciaio si è attestata a 5,5 Milioni di tonnellate, confermando un incoraggiante miglioramento del 3,1% su base annua. Questo dato complessivo riflette una dinamica positiva che sta interessando l’intero comparto.

Laminati a Caldo: Crescita a Due Velocità

L’analisi più dettagliata del solo mese di marzo rivela come la ripresa produttiva abbia coinvolto entrambe le principali categorie di laminati a caldo, pur con ritmi differenti. La produzione di lunghi ha registrato un aumento più contenuto, pari all’1,2%, raggiungendo un totale di 1,2 Milioni di tonnellate. Diversa la situazione per i piani, la cui produzione ha segnato un balzo in avanti del 13,6%, attestandosi a 904 mila tonnellate. Queste variazioni riflettono le specifiche dinamiche che interessano i diversi settori di utilizzo dell’acciaio.

Andamento Differenziato nel Trimestre per Lunghi e Piani

Considerando invece l’intero primo trimestre del 2025, emerge un quadro più articolato. La produzione di lunghi, con un totale di 3,1 Milioni di tonnellate, ha mostrato una lieve flessione su base annua (-0,9%). Questo dato è principalmente attribuibile al calo registrato nel mese di febbraio. Di contro, la produzione di piani ha cumulato una crescita significativa del 9,1%, toccando quota 2,5 Milioni di tonnellate. Questo incremento robusto evidenzia una forte domanda per questa specifica tipologia di acciaio.