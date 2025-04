Il gruppo Moncler S.p.A. ha annunciato i risultati finanziari del primo trimestre del 2025, evidenziando una crescita dei ricavi consolidati di gruppo pari a 829,0 milioni di euro, con un aumento dell’1% a cambi costanti (cFX). Questo risultato, che si traduce in una crescita dell’1% anche a cambi correnti rispetto agli 818,0 milioni di euro registrati nello stesso periodo del 2024, è stato trainato principalmente dalla solida performance del canale Direct-to-Consumer (DTC) per entrambi i marchi del gruppo: Moncler e Stone Island.

Performance Dettagliata dei Marchi

Analizzando le performance dei singoli marchi, Moncler ha registrato ricavi per 721,8 milioni di euro, segnando una crescita del +2% cFX (+2% a cambi correnti) rispetto ai 705,0 milioni di euro del primo trimestre 2024. Il canale distributivo DTC di Moncler ha visto un incremento del 4% cFX su base annua. Questo risultato è particolarmente significativo considerando la base di confronto eccezionalmente elevata del primo trimestre 2024 e l’attuale volatilità dei mercati. La crescita del marchio è stata particolarmente robusta in Asia (+6% cFX), sostenuta da trend positivi in Cina e Giappone. Le regioni EMEA (-1% cFX) e Americhe (-2% cFX) hanno mantenuto una stabilità rispetto alla forte crescita registrata l’anno precedente.

Per quanto riguarda Stone Island, i ricavi si sono attestati a 107,3 milioni di euro, con un calo del 5% cFX (-5% a cambi correnti) rispetto ai 113,0 milioni di euro del primo trimestre 2024. Tuttavia, il marchio ha continuato a mostrare una solida crescita a doppia cifra nel canale DTC (+12% cFX), con un contributo positivo da tutte le regioni e una sovraperformance in Asia. Il canale wholesale di Stone Island ha invece registrato un calo del 19% cFX, influenzato da una diversa programmazione delle consegne tra il primo e il secondo trimestre e dal continuo impegno nel migliorare la qualità della rete distributiva.

Nomine nel Consiglio di Amministrazione

Oltre ai risultati finanziari, il neoeletto Consiglio di Amministrazione di Moncler S.p.A. ha provveduto alla nomina delle cariche sociali, designando Remo Ruffini, nella foto, come Presidente e Marco De Benedetti come Vice-Presidente. Sono stati inoltre nominati il Lead Independent Director e gli Amministratori Esecutivi: Remo Ruffini, Roberto Eggs e Luciano Santel. Infine, sono stati definiti i componenti dei vari comitati interni: Comitato Nomine e Remunerazione, Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità e Comitato Parti Correlate.

Il Commento del Presidente e Amministratore Delegato, Remo Ruffini

Ecco cosa ha detto Ruffini: «L’inizio dell’anno è stato caratterizzato dal perdurare di complessità macroeconomiche e geopolitiche, che continuiamo ad affrontare con grande disciplina operativa e forte focus sulla nostra strategia brand-first. Questo approccio ci ha permesso di registrare nel primo trimestre una solida crescita nel canale DTC per entrambi i marchi, nonostante una base di confronto eccezionalmente elevata. In uno scenario di crescente volatilità ed imprevedibilità, restiamo ancora più concentrati nell’esecuzione della nostra visione di lungo termine per Moncler e Stone Island. La recente brand experience di Moncler Grenoble a Courchevel ne è stata un’espressione emblematica: un evento che ha portato il marchio a raggiungere nuove vette, sia nel prodotto sia nel coinvolgimento delle nostre community. L’anno è appena iniziato e, sebbene il quadro macroeconomico resti fortemente instabile, il nostro impegno nel coniugare creatività e innovazione con flessibilità operativa e rigore finanziario continuerà a definire il nostro percorso futuro».

Analisi dei Ricavi per Area Geografica e Canale Distributivo

Nel dettaglio, per il marchio Moncler, la crescita in Asia è stata trainata in particolare dalla Cina continentale e dal Giappone. La regione EMEA ha risentito della performance negativa del canale wholesale, mentre il DTC è rimasto stabile. Nelle Americhe, il calo è stato principalmente attribuibile al canale wholesale, con il DTC che ha mantenuto i livelli dell’anno precedente. A livello di canali distributivi per Moncler, il DTC ha continuato a performare meglio dell’online, che ha mostrato un trend ancora debole, sebbene in miglioramento sequenziale. Il calo nel canale wholesale è legato alle iniziative volte a migliorare la qualità della distribuzione. Al 31 marzo 2025, la rete di negozi monomarca Moncler contava 284 punti vendita diretti (DOS).

Per Stone Island, la crescita in Asia è stata guidata da Giappone e Cina continentale. In EMEA, la performance positiva del DTC ha più che compensato il calo dell’wholesale. Le Americhe hanno registrato un calo dovuto principalmente al wholesale, mentre il DTC ha mostrato una performance positiva. A livello di canali distributivi per Stone Island, il DTC ha registrato una crescita in tutte le regioni, con l’Asia in evidenza. Il canale wholesale è stato influenzato dalla diversa programmazione delle consegne e dal focus sulla qualità della rete distributiva. Al 31 marzo 2025, la rete di negozi monomarca Stone Island comprendeva 90 punti vendita diretti (DOS).