Gabriele Fava ha affermato:

“Le preoccupazioni sono tante, lo sappiamo, a partire dalla denatalità; ci sono più anziani che giovani, ma come vogliamo rispondere a questo? Per raggiungere una sostenibilità del nostro Paese, e non solo della previdenza, l’unico fattore determinante è incrementare il tasso di occupazione. Ma per farlo dobbiamo coinvolgere i giovani nel mercato del lavoro; è fondamentale un nuovo accordo con il tessuto produttivo.”

Queste osservazioni sono state espresse durante l’evento “Previdenza in Tour”, organizzato da Cassa Dottori Commercialisti a Milano. Fava ha continuato sottolineando l’importanza dell’INPS, dichiarando che non si limita solo alle pensioni, ma rappresenta la spina dorsale del Paese. Ha detto: “Durante tutta la nostra vita, l’INPS ci accompagna attraverso i suoi servizi. Il nostro obiettivo principale è quello di servire con professionalità tutti i cittadini; siamo un hub del welfare, come lo abbiamo definito da quando mi sono insediato un anno fa.”

Un esempio significativo di questo impegno è il programma del reddito di libertà, destinato alle donne vittime di violenza, che è stato elevato a 500 euro al mese, evidenziando l’attenzione dell’INPS verso le fasce più vulnerabili della popolazione.