Una ventata di ottimismo e un tangibile riconoscimento per l’impegno profuso: Intesa Sanpaolo (nella foto, l’a. d. Carlo Messina) ha siglato un importante accordo con le organizzazioni sindacali Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin, definendo il premio variabile di risultato (PVR) per l’anno 2025. Questa intesa, che coinvolge circa 70.000 dipendenti del gruppo bancario, rappresenta un segnale concreto di attenzione verso il capitale umano e un incentivo a raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi.

Un Incremento Significativo del Premio Base

L’accordo prevede un premio variabile che oscillerà tra un minimo di 1.275 euro e un massimo di 3.140 euro, modulato in base all’inquadramento professionale di ciascun dipendente. Ma le buone notizie non finiscono qui: grazie ai positivi risultati di bilancio previsti per il 2024, questi importi potranno essere incrementati fino al 30%, portando il premio potenziale a una cifra compresa tra 1.650 euro e ben 4.100 euro. Un aumento che, come sottolineato da Paolo Citterio, coordinatore Fabi nel gruppo Intesa Sanpaolo, si traduce in un incremento dell’11% del premio base garantito.

Sostegno ai Redditi Più Bassi e Nuovi Assunti

Particolare attenzione è stata riservata ai dipendenti con redditi fino a 40.000 euro, per i quali è prevista un’erogazione integrativa che varierà tra i 100 e i 150 euro. Un segnale di equità redistributiva che mira a sostenere i lavoratori con retribuzioni più contenute. L’accordo introduce inoltre una quota una tantum dedicata a chi usufruisce dei congedi parentali e ai neoassunti a partire dal 1° luglio, dimostrando una sensibilità verso le diverse fasi della vita professionale e personale dei dipendenti.

Trasparenza e Obiettivi Chiari per il Futuro

L’intesa siglata da Intesa Sanpaolo e le organizzazioni sindacali pone un forte accento sulla trasparenza. Per questo motivo, è stata prevista una maggiore chiarezza sugli obiettivi della parte incentivante del premio e sulle modalità di calcolo degli importi finali che saranno erogati nel 2026. Questo permetterà ai dipendenti di comprendere appieno i meccanismi che regolano la loro retribuzione variabile e di sentirsi parte integrante del successo del gruppo.

Un Investimento Importante nel Capitale Umano

L’impegno di Intesa Sanpaolo nei confronti dei propri dipendenti è ulteriormente confermato dall’incremento del budget complessivo destinato al PVR 2025, che ammonta a ben 170 milioni di euro. Di questa cifra, 25 milioni saranno specificamente riservati alle eccellenze nelle strutture dotate di scorecard, premiando ulteriormente le performance più elevate. Questo investimento, come spiegato dalla banca, mira a rafforzare il coinvolgimento e la partecipazione dei dipendenti nel raggiungimento degli obiettivi di gruppo, in linea con i principi di trasparenza, inclusione, merito e orientamento a risultati sostenibili delineati nel Piano d’Impresa 2022-2025. Il Premio Variabile di Risultato si configura quindi come un importante riconoscimento della professionalità e dell’impegno che i dipendenti di Intesa Sanpaolo dedicano quotidianamente al conseguimento dei risultati aziendali.