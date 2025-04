Si è tenuta oggi l’Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di Banca Generali, nella foto l’a .d. Gian Maria Mossa, durante la quale sono state approvate importanti decisioni per il futuro dell’istituto.

Bilancio 2024: Utili Record e Sostenibilità al Centro

In sede ordinaria, l’Assemblea ha dato il via libera al bilancio individuale dell’esercizio 2024, che si è chiuso con un utile netto di € 413,1 milioni, segnando un significativo aumento rispetto ai € 314,9 milioni del 2023. A livello consolidato, l’utile netto si è attestato a € 431,2 milioni (rispetto ai € 326,1 milioni dell’anno precedente). L’Assemblea ha inoltre preso atto della Rendicontazione di sostenibilità, redatta in conformità alle normative europee, evidenziando l’impegno della banca verso pratiche aziendali responsabili.

Dividendo Ricco per i Soci: Doppia Tranche nel 2025 e 2026

Gli azionisti di Banca Generali potranno beneficiare di un dividendo complessivo di € 2,80 per azione (al lordo delle ritenute di legge) per ognuna delle 116.851.637 azioni emesse. Questa cifra corrisponde a un pay-out del 76% dell’utile consolidato complessivo dell’esercizio 2024. La distribuzione avverrà in due momenti distinti: i. Euro 2,15 per azione con data di stacco il 19 maggio 2025, record date 20 maggio 2025, data di pagamento 21 maggio 2025. ii. Euro 0,65 per azione per azione con data di stacco il 23 febbraio 2026; record date 24 febbraio 2026, data di pagamento 25 febbraio 2026.

Politiche di Remunerazione e Incentivazione Approvate

L’Assemblea ha approvato la politica della Società e del Gruppo in materia di remunerazioni e incentivazioni per l’anno 2025 e ha preso atto del resoconto relativo all’attuazione nell’esercizio 2024 della politica approvata lo scorso anno. È stata inoltre accolta la proposta di innalzamento a 2:1 del rapporto tra componente variabile e fissa della remunerazione per alcuni manager appartenenti alla categoria del Personale Più Rilevante.

Nuovi Piani di Incentivazione a Lungo Termine

Gli azionisti hanno approvato la modifica del Documento Informativo relativo al Piano di Long Term Incentive 2024 e l’adozione di un nuovo piano di incentivazione di lungo termine denominato “Piano LTI 2025”, rivolto agli amministratori esecutivi, ai vertici aziendali e ai manager di Banca Generali e delle società del Gruppo. È stato inoltre approvato il Piano basato su strumenti finanziari del Gruppo Banca Generali, che prevede l’assegnazione di azioni come parte della remunerazione variabile, con l’obiettivo di allineare gli interessi del management con quelli degli azionisti.

Autorizzato l’Acquisto di Azioni Proprie

L’Assemblea ha autorizzato l’acquisto fino a un massimo di n. 410.780 azioni proprie (di cui 20.000 da parte di Intermonte SIM S.p.A) e il compimento di atti dispositivi sulle stesse. Questa operazione è finalizzata a dare attuazione alle politiche in materia di remunerazione e incentivazione, nonché all’attività di market making svolta dalla società controllata Intermonte SIM S.p.A.

Modifiche Statutarie per Adeguamento Normativo

In sede straordinaria, l’Assemblea ha approvato le proposte di modifica di diversi articoli dello Statuto Sociale, in particolare gli articoli 18 e 22, oltre ad alcune modifiche minori di linguaggio ad altri articoli.