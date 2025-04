Clessidra Private Equity SGR – primario operatore nel mercato italiano del private equity focalizzato nel segmento upper-mid market che fa capo al Gruppo finanziario Clessidra, fra i principali operatori di investimenti alternativi in Italia – annuncia l’acquisizione dall’austriaca GSS GmbH di MiCROTEC, azienda leader nelle soluzioni di scansione per i settori del legno e degli alimenti. Federico Giudiceandrea, fondatore e presidente di MiCROTEC, manterrà la sua partecipazione nella società e continuerà a contribuire in modo determinante alla strategia di Ricerca & Sviluppo, guidando l’azienda verso la prossima fase di innovazione.

Il Vantaggio Competitivo di MiCROTEC Basato sull’Innovazione Interna

Sin dalla fondazione, MiCROTEC ha consolidato il proprio vantaggio competitivo sviluppando internamente – grazie a un team altamente qualificato di oltre 150 ingegneri – tutti i componenti chiave e le soluzioni software. Oggi l’azienda è in grado di offrire soluzioni di scansione integrate sia per la lavorazione del legno sia per il controllo della qualità alimentare. Il suo prodotto di punta, unico sul mercato e dotato di tecnologia integrata di tomografia computerizzata, ha recentemente ottenuto grande visibilità per il contributo determinante nell’individuare le querce più adatte alla ricostruzione della guglia della Cattedrale di Notre Dame a Parigi: la tecnologia MiCROTEC ha infatti permesso ai forestali di prendere decisioni informate e di orientare con precisione la selezione degli alberi, evitando qualsiasi spreco.

Crescita Sostenuta e Presenza Globale

Nell’ultimo decennio, l’espansione di MiCROTEC è stata sostenuta dal mercato europeo, dall’espansione del mercato nordamericano e dall’ampliamento dell’offerta di servizi. A livello globale, le soluzioni di machine vision continuano a registrare una crescita significativa in diversi mercati, poiché i clienti tendono a investire in modo consistente in queste soluzioni per migliorare i processi produttivi e raggiungere livelli più elevati di efficienza, rendimento e qualità. MiCROTEC ha instaurato relazioni consolidate e di lunga durata con segherie industriali e con operatori alimentari di primo piano a livello mondiale ed è ben posizionata per proseguire l’interessante trend di crescita storica. Oggi l’Azienda registra ricavi per circa 100 milioni di euro, il 95% circa derivanti dall’export. Con sede a Bressanone (Italia), MiCROTEC è presente direttamente in Italia, Nord America, Svezia, Finlandia e Germania, e impiega circa 450 dipendenti in tutto il mondo.

L’Investimento di Clessidra e dei Co-Investitori

L’investimento in MiCROTEC rappresenta la settima operazione del fondo Clessidra Capital Partners 4 e sosterrà gli ambiziosi piani di crescita del management, rafforzando il solido andamento di MiCROTEC. Insieme a Clessidra, hanno investito anche Italmobiliare, ISA-Istituto Atesino di Sviluppo, Botzen Invest Euregio Finance, 035 Investimenti, BNP Paribas BNP Equity Investments e Narval Investimenti.

Ruolo Chiave del Management per la Continuità della Crescita

Nell’ambito dell’operazione, Federico Giudiceandrea reinvestirà nell’azienda e continuerà a svolgere – insieme ai senior manager strategici quali il CEO Frank Jöst e il CSO Arianna Giudiceandrea – un ruolo determinante per garantire la continuità nella prossima fase di crescita dell’azienda.

Dichiarazioni dei Protagonisti

Il team di investimento di Clessidra è stato coordinato da Rebecka Swenson, Managing Director, con Davide Roveda (Investment Director), Leonardo Biemmi (Associate) e Luca Vallini (Analyst). “Nel 1980 abbiamo fondato un’azienda che si è evoluta e affermata come leader internazionale nel proprio settore. Siamo molto soddisfatti di questa partnership con Clessidra, che riteniamo possa accelerare l’espansione globale di MiCROTEC e favorire la diversificazione del mercato in cui operiamo – ha dichiarato Federico Giudiceandrea, Presidente di MiCROTEC. – Clessidra condivide il nostro impegno costante e assoluto verso l’innovazione e l’eccellenza, elementi che ci consentono di rimanere all’avanguardia nel machine vision e siamo certi che la sua esperienza finanziaria e le sue competenze operative saranno determinanti nella prossima fase di crescita. Insieme, puntiamo a rafforzare la nostra presenza globale e a proseguire il percorso di espansione, rimanendo fedeli ai valori e alla qualità che ci hanno permesso di raggiungere la nostra posizione attuale.” Timo Springer, Managing Director di GSS GmbH, dal 1997 azionista di MiCROTEC, insieme alla sua famiglia ha aggiunto: “Siamo onorati di aver sostenuto MiCROTEC nel suo straordinario percorso di crescita negli ultimi decenni. Il successo di MiCROTEC è frutto di un team di gestione di grande talento e dedizione e siamo estremamente orgogliosi dei risultati raggiunti. Siamo certi che l’azienda continuerà a eccellere anche in questa nuova fase, sviluppando soluzioni sempre più all’avanguardia per i propri clienti e non vediamo l’ora di proseguire la collaborazione commerciale con MiCROTEC nell’interesse della nostra clientela.” “Siamo entusiasti di collaborare con MiCROTEC, che negli ultimi anni si è affermata come partner privilegiato per i principali player mondiali, sia nel settore del legno che in quello alimentare”, ha dichiarato Andrea Ottaviano, CEO di Clessidra Private Equity SGR. “MiCROTEC ha costantemente superato le performance dei suoi mercati di riferimento, registrando una crescita dei ricavi a doppia cifra negli ultimi 15 anni. Desideriamo inoltre ringraziare la famiglia Springer per il fondamentale contributo apportato negli anni e non vediamo l’ora di proseguire la collaborazione con successo.” Rebecka Swenson, Managing Director di Clessidra Private Equity SGR, ha aggiunto: “Riteniamo ci siano enormi opportunità di espansione del mercato, trainate dalla costante attenzione alle soluzioni di scansione innovative. Oltre a consolidare i successi ottenuti, puntiamo a individuare target strategici nei segmenti principali per accelerare ulteriormente il percorso di crescita organica già avviato. In questo contesto, siamo entusiasti di collaborare con Federico e con l’eccezionale team di MiCROTEC per sostenere la loro visione.” I termini dell’operazione non sono stati resi noti.

Advisor dell’Operazione

Clessidra è stata assistita da Fineurop Soditic (M&A e debt advisor), Advant NCTM (legale), EY (financial e operations), Goetz Partners (business), KPMG (tax e structuring), ERM (ESG), Marsh (assicurazioni) e Groupe Electa (funds flow). I venditori sono stati assistiti da MP Corporate Finance (M&A advisor), Binder Grösswang (consulenza legale), Di Stefano Auer Partner (consulenza legale) ed EY (consulenza finanziaria e fiscale). Il finanziamento è stato sottoscritto da BNP Paribas BNL e Banco BPM.