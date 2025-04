Masori Therapeutics ha annunciato oggi il debutto della sua nuova suite di soluzioni di intelligenza artificiale generativa (GenAI), progettate per stimolare la crescita delle vendite e dei ricavi per le aziende del settore sanitario e farmaceutico. Grazie a una potente intelligenza artificiale, Masori Therapeutics offre ai marchi farmaceutici la possibilità di unire dati intelligenti con un targeting preciso e attuabile. Le soluzioni utilizzano l’AI per analizzare i dati più aggiornati, sviluppare intuizioni pratiche, ottimizzare il processo decisionale e migliorare i risultati nell’intero panorama farmaceutico.

La Missione di Masori Therapeutics e il Potere dell’AI

“La nostra missione è semplice: aiutare le aziende del settore life science a sbloccare il pieno potenziale della tecnologia AI, creando punti di contatto significativi lungo il percorso del paziente,” ha dichiarato Dane D. Hallberg, nella foto, Executive Chairman e CEO di Masori Therapeutics. “Le soluzioni basate sull’AI supportano i marchi nell’interagire con i professionisti sanitari (HCP) nei momenti chiave. Gli obiettivi sono risultati ottimali per i pazienti e una crescita aziendale sostenuta per le imprese sanitarie.”

Successo Concreto e Innovazione nel Settore

Un cliente di Masori Therapeutics ha riportato una crescita positiva a doppia cifra delle prescrizioni utilizzando il sistema di allerta e targeting per le vendite sul campo MASORI GO NBA (next best action). Questa storia di successo evidenzia come i decenni di esperienza di Masori Therapeutics nel settore sanitario e farmaceutico si traducano in innovazione. Incorporando solide funzionalità di customer relationship management (CRM) nel set di strumenti GenAI, Masori Therapeutics consente un coinvolgimento personalizzato e una comunicazione semplificata con i fornitori di assistenza sanitaria, determinando guadagni di quote di mercato, migliorando le relazioni con gli HCP e garantendo un impatto significativo sulla cura del paziente.

Il Chatbot AI Rivoluziona l’Interazione Pazienti-Professionisti Sanitari

Il Masori AI Chatbot rivoluziona l’interazione tra pazienti e HCP, per una migliore aderenza terapeutica e un coinvolgimento intuitivo.

Vantaggi Chiave della Nuova Tecnologia AI

I vantaggi chiave della nuova tecnologia AI includono: