Sa fare molto. L’obiettivo è che diventi di più. Il timore è che poi diventi troppo. Ma c’è qualcosa a cui l’intelligenza artificiale non arriva, non ce la fa, perché è altro da lei: non è empatica.

L’Essenza dell’Empatia

Vocabolario. Empatia, dal greco «en-pathos» (sentire dentro), è la capacità di riconoscere, comprendere e condividere le emozioni altrui come fossero proprie. La macchina, in quanto macchina, non prova emozioni e tantomeno interiorizza quelle degli altri. Così come non è il suo campo l’intuizione, o l’astrazione. Quindi perché non giocare un’altra partita, invece che rincorrere affannosamente l’AI? Andrea Pezzi ne è convinto: «Investire su ciò che ci rende unici è la chiave».

Il Ritorno al Teatro di Andrea Pezzi: “Intelligenza Naturale”

Imprenditore, già autore e conduttore per Mtv, Rai e Mediaset, Pezzi oggi guida una Fondazione che porta il suo nome ed è nata «per ridare forza alla visione dell’essere così come definita dai grandi padri della cultura umanista». Al Teatro Carcano porterà, il 27 maggio, uno spettacolo-monologo che, non a caso, s’intitola «Intelligenza naturale». «Una macchina sostituirà il mio lavoro? Le relazioni saranno sempre più virtuali? Sono temi che ci toccano tutti — racconta —. Non ci sono risposte, soltanto domande».

Andrea Pezzi, oggi arriva a teatro, ma il pubblico l’ha conosciuta in passato anche in trasmissioni tv. Sono trascorsi 20 anni dall’ultima: come vive il ritorno?

«In questi anni ho fatto molto altro: calco il mio primo palco teatrale dopo un lungo percorso. Nel 2006 (periodo in cui, su RaiDue, ha condotto il Tornasole, ndr) ho lasciato la tv perché avevo capito che non avrei potuto essere libero: dopo l’esperienza straordinaria con Mtv mi sono trovato a fare i conti con la consapevolezza che, se vuoi andare in video, alla fine hai un padrone e devi scendere a compromessi. Mi sono chiesto: mi piace? No. Allora ho lasciato la televisione. Ho preferito mettermi al servizio dei clienti piuttosto che di un editore. Il percorso da imprenditore mi permette ora d’essere padrone di me stesso: parlare dei valori non negoziabili nella sfida con la tecnologia che avanza è la cosa che mi sta più a cuore».

Libertà Creativa e Collaborazione

Padrone di sé stesso perché la produzione dello spettacolo è sua?

«La produzione è della mia fondazione. Sul palco con me ci sarà Giua, per le musiche, la direzione artistica è di Sergio Pappalettera, la regia di Clemente Pernarella e Davide Livermore ha offerto la sua amichevole supervisione. Loro non fanno ciò che dico io, sono io a fare ciò che dicono loro. Essere liberi è anche poter scegliere da chi farsi aiutare».

La Tecnologia al Servizio dell’Impresa

La tecnologia è il suo ambito d’impresa: conosce bene gli algoritmi di cui parlerà.

«Mint (società da lui fondata, di cui è presidente e azionista di maggioranza, nata in un ufficio sui Navigli e oggi basata a New York, ma anche a Parigi, San Paolo e Londra) parte proprio da ciò: garantisce governance e trasparenza alle aziende che vi fanno riferimento, con agenti AI che svolgono in totale autonomia il lavoro che prima di Mint veniva svolto da umani. Il software consente anche di cambiare in tempo reale la pianificazione pubblicitaria grazie ai suggerimenti forniti dagli stessi algoritmi di intelligenza artificiale».

Rischi e Anticorpi nell’Era dell’AI

Vede rischi nell’AI?

«L’intelligenza artificiale corre, mettendoci di fronte a cambiamenti rapidissimi e per certi versi drammatici. Ma gli anticorpi ci sono e si trovano in quello che amo chiamare l’umanesimo perenne. I tempi cambiano ma le radici della nostra cultura sono lì, in ciò che già dicevano i greci antichi».

Milano: Casa e Ritmo

La scelta di Milano per la prima dello spettacolo ha un significato speciale?

«Milano è casa. Qui lavoro, qui sono arrivato giovanissimo per fare i provini in radio. Milano ti dà il ritmo. Anche se ogni tanto mi dico: adesso me ne vado».

Inquinamento e Anima Anarchica

Perché?

«L’inquinamento è davvero troppo, quando ci arrivi senti l’aria pesante».

Pensavo fosse perché l’«anarchico romagnolo», come lei si definisce, mal tollera la metropoli.

«Anarchico romagnolo ero e resto. Arrivo da Ravenna. Papà, comunista, faceva il tubista. Mamma, casalinga, era affascinata da Berlusconi. Discutevano spesso. Una volta lei disse al postino: adesso basta recapitare l’Unità! Guarda caso una settimana dopo papà perse il lavoro. La mia insofferenza ai padroni forse viene da lì…».

Da Veejay a Imprenditore: Un Percorso Poliedrico

È imprenditore, ha dato vita a una fondazione. Eppure per qualcuno resta l’ex veejay. Come reagisce?

«Sono un uomo di 51 anni, la mia prima impresa digitale nasce nel 1996. A questo punto mi domando: anche quando avrò 70 anni sarò il veejay (ride)? La verità è che non rinnego nulla di ciò che ho fatto e, anzi, del periodo a Mtv ho un ricordo bellissimo. Avevamo — per restare in tema — una libertà preziosa. Anche quell’esperienza, con le altre, fa di me ciò che sono oggi».

Anna Gandolfi, corriere.it