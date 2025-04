L’agenzia di rating Morningstar DBRS (DBRS) ha rivisto al rialzo il giudizio sulla solidità di Banco BPM (nella foto, l’a. d. . Questo miglioramento, che riguarda sia la capacità di far fronte agli impegni a lungo termine che a quelli più immediati, sottolinea i progressi compiuti dall’istituto bancario. Ma cosa ha portato a questa decisione e quali sono le implicazioni per il futuro?

Un Doppio Upgrade per la Banca

Nello specifico, DBRS ha deciso di incrementare il Long-Term Issuer Rating di Banco BPM, portandolo a BBB (high) da BBB. Parallelamente, anche il Short-Term Issuer Rating ha ricevuto un’analoga promozione, passando a R-1 (low) da R-2 (high). A entrambi i rating è stato inoltre assegnato un trend Stabile, indicando una prospettiva di mantenimento di questi livelli nel prossimo futuro.

Conferme Importanti per i Depositi

Non solo miglioramenti, ma anche conferme significative. DBRS ha mantenuto invariati il rating sui depositi a lungo termine (Long-Term Deposits rating a BBB (high) con trend Positivo) e a breve termine (Short-Term Deposits rating a R-1 (low)). Questa decisione è motivata dal fatto che tali valutazioni erano già in linea con quelle assegnate alla Repubblica Italiana, un punto di riferimento importante per la stabilità del sistema finanziario nazionale.

Le Ragioni della Promozione: Redditività e Diversificazione

Ma quali sono i fattori che hanno convinto DBRS a migliorare il proprio giudizio su Banco BPM? L’agenzia di rating evidenzia in particolare i costanti miglioramenti della redditività della banca. Questo risultato è stato ottenuto grazie a una gestione oculata dei costi operativi, a un basso costo del rischio (ovvero la capacità di contenere le perdite derivanti da crediti deteriorati) e a una crescente diversificazione del business.

Scommesse Strategiche nel Bancassurance e Asset Management

DBRS ha inoltre sottolineato come Banco BPM abbia intrapreso diverse iniziative per ampliare i propri orizzonti, con un focus particolare sullo sviluppo del settore della bancassurance (l’offerta di prodotti assicurativi attraverso i canali bancari) e dei servizi di pagamento. Un elemento chiave in questa strategia è rappresentato dalla recente acquisizione di Anima Holding, un’operazione che permetterà a Banco BPM di rafforzare significativamente la propria presenza nel settore dell’asset management (la gestione di patrimoni).

Qualità degli Attivi e Solidità Patrimoniale

L’analisi di DBRS ha tenuto conto anche dei progressi compiuti da Banco BPM nella qualità degli attivi, ovvero nella riduzione dei crediti problematici. L’agenzia ha inoltre valutato positivamente il mantenimento di adeguati buffer di capitale nel corso del 2024, un elemento fondamentale per garantire la solidità finanziaria dell’istituto. Infine, è stato considerato anche l’impatto sul capitale derivante dall’operazione Anima, anche nello scenario in cui non venisse applicato il cosiddetto “Danish Compromise” (un meccanismo che può mitigare l’impatto sui coefficienti patrimoniali in determinate operazioni).

Banco BPM: Sempre Più Solida nel “Investment Grade”

Con questa decisione da parte di Morningstar DBRS, Banco BPM consolida ulteriormente la sua posizione nella categoria “Investment Grade”, un riconoscimento importante che attesta la sua affidabilità e la sua capacità di attrarre investitori. Questa promozione rappresenta un segnale positivo per la banca, per i suoi clienti e per l’intero sistema finanziario italiano, confermando la bontà delle strategie intraprese e la solidità del suo percorso di crescita.