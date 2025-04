Rilevanti novità giungono dall’ambito della valutazione finanziaria per una delle principali imprese italiane. S&P Global Ratings (S&P), una delle agenzie di rating più prestigiose a livello mondiale, ha comunicato un notevole miglioramento del giudizio sul debito a lungo termine di Terna S.p.A., nella foto l’amministratore delegato Giuseppina Di Foggia, la compagnia responsabile della rete di trasmissione nazionale dell’energia elettrica.

Un Avanzamento nel Rating

La decisione di S&P si traduce in un innalzamento del rating a lungo termine di Terna da ‘BBB+’ a ‘A-‘. Questo progresso di un livello, tecnicamente denominato “notch”, colloca il rating di Terna sopra quello attualmente attribuito alla Repubblica Italiana. L’outlook per il futuro è considerato stabile, suggerendo una previsione di mantenimento di questo giudizio nel medio termine. Contestualmente, l’agenzia ha confermato il rating di breve termine di Terna a ‘A-2’.

Collegamento con il Rating del Paese

Questa favorevole revisione del rating di Terna da parte di S&P non è un evento isolato. L’agenzia ha infatti indicato che tale decisione è stata influenzata dal recente miglioramento del rating assegnato alla Repubblica Italiana. Ciò suggerisce una correlazione tra la solidità finanziaria del paese e quella delle sue principali imprese, specialmente quelle attive in settori strategici come l’energia.

Consequenze del Miglioramento

Un rating più elevato, come quello recentemente ottenuto da Terna, ha diverse implicazioni positive. In primo luogo, indica una maggiore affidabilità creditizia dell’impresa, facilitando così l’accesso ai mercati finanziari a condizioni più vantaggiose. Inoltre, rafforza la percezione di solidità e stabilità dell’azienda agli occhi degli investitori e degli stakeholder in generale. Questo riconoscimento da parte di un’agenzia di rating di prestigio come S&P rappresenta un segnale significativo per l’economia italiana e per il ruolo di Terna nel suo contesto.