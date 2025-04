Wizz Air ha annunciato oggi un ulteriore ampliamento del proprio network dalla Campania con tre nuove rotte, supportata dall’aggiunta di un aeromobile Airbus A321neo di ultima generazione presso la base di Napoli per la stagione invernale 2025. Le nuove rotte collegheranno il capoluogo campano con Brasov (Romania) e Tel Aviv (Israele) con tre frequenze settimanali, e con Chisinau (Moldavia) con quattro frequenze settimanali. Inoltre, la compagnia estenderà la rotta per Sharm el-Sheikh (Egitto) rendendola operativa tutto l’anno, inclusa la stagione estiva. I biglietti sono già disponibili sul sito ufficiale di Wizz Air e sull’app ufficiale WIZZ, a partire da soli 24.99 euro. Il secondo Airbus A321neo sarà basato a Napoli a partire dal prossimo ottobre, consentendo a Wizz Air di operare un totale di 11 rotte dal capoluogo campano. Inoltre, la compagnia continuerà ad operare voli per Bucarest e Tirana da Salerno, per un totale di 13 rotte verso 8 Paesi dalla Campania, aumentando l’offerta di posti a basso costo nella regione. Grazie ai collegamenti unici con Brasov e Chisinau, Wizz Air rafforzerà ulteriormente la connettività regionale italiana con Romania e Moldavia, favorendo legami più stretti tra l’Italia e questi dinamici mercati dell’Europa orientale. Questo sviluppo porterà a 45 voli settimanali di Wizz Air da Napoli e Salerno, rafforzando ulteriormente la presenza della compagnia aerea nella regione e in Italia.

Impatto Economico e Rete Wizz Air in Italia

Oltre ad offrire maggiori opzioni di viaggio, la crescita di Wizz Air a Napoli genererà oltre 50 nuovi posti di lavoro diretti presso la compagnia e contribuirà alla creazione di oltre 300 posti di lavoro locali nei settori collegati, stimolando così l’economia regionale. Attualmente, Wizz Air offre una rete di oltre 200 rotte low-cost in Italia, collegando i passeggeri verso 31 Paesi da 24 aeroporti italiani. Dall’inizio delle operazioni, la compagnia ha trasportato quasi 100 milioni di passeggeri da e verso gli aeroporti italiani. Nel 2024 ha operato quasi 92mila voli da e per l’Italia, con un tasso di completamento del 99.5%, uno dei migliori del settore. Questa espansione fa parte della più ampia strategia di crescita di Wizz Air, sostenuta da una flotta moderna ed efficiente nei consumi e dall’iniziativa Customer First Compass da 14 miliardi di euro nei prossimi tre anni, mirata a migliorare il servizio, l’affidabilità e l’innovazione.

Dichiarazioni Ufficiali

“Siamo entusiasti di ampliare la nostra offerta dalla Campania introducendo tre nuove rotte da Napoli ed estendendo su tutto l’anno la nostra rotta per Sharm el-Sheikh”. Così Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air, durante la conferenza stamoa a Napoli. “Continuiamo a fornire ai viaggiatori un accesso diretto e conveniente a destinazioni in Europa e oltre, permettendo loro – ancora Imperiale – di esplorare nuovi luoghi e vivere esperienze uniche. L’Italia rimane un mercato chiave per Wizz Air. Con queste nuove rotte e l’aggiunta di un Airbus A321neo alla nostra base di Napoli, opereremo 45 voli settimanali da e per la Campania, offrendo ancora più opzioni di viaggio accessibili e creando nuovi posti di lavoro. Non vediamo l’ora di accogliere a bordo i passeggeri napoletani e continuare a sostenere la connettività regionale e la crescita economica della Campania“. Margherita Chiaramonte, direttrice commerciale Aviation, ha aggiunto: “siamo molto soddisfatti che il sistema aeroportuale campano continui ad attrarre vettori e nuovi investimenti rendendo la nostra regione facilmente raggiungibile da un numero crescente di scali in Europa e nel mondo“. “Questo significativo investimento, che include il posizionamento di un secondo aeromobile basato a Napoli e tre rotte aggiuntive, di cui due nuove per lo scalo partenopeo, conferma – le parole di Chiaramonte – la solidità della nostra collaborazione e la centralità della Campania nelle strategie di crescita della compagnia. Siamo inoltre particolarmente lieti che Wizz Air operi con aeromobili di ultima generazione a basso impatto ambientale, in piena sintonia con la strategia di sviluppo sostenibile di GESAC che ha portato l’aeroporto di Napoli ad ottenere l’Airport Carbon Accreditation (ACA) livello 5, il massimo riconoscimento ambientale in ambito aeroportuale. Un primato a livello nazionale, che ci vede come primo aeroporto in Italia a raggiungere questo traguardo e decima società di gestione aeroportuale al mondo“.