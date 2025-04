Mario Nava, direttore generale della Dg Structural Reform Support della Commissione europea, ha affermato che “quasi tutti i Paesi europei si stanno muovendo, a passi più o meno rapidi, per incentivare i giovani a contribuire fin da subito a una pensione integrativa”. Secondo lui, per aumentare il numero di adesioni, è cruciale che il sistema di previdenza complementare “non rimanga un mercato di nicchia”, ma si orienti verso “prodotti accessibili non solo ai ricchi o straricchi”, bensì “praticamente per tutti”, abbassando i costi dei prodotti.

Durante il suo intervento alla seconda giornata del Salone del Risparmio a Milano, Nava ha sottolineato che, per far fronte alla “pressione enorme” che il sistema previdenziale subirà a causa dei 25 milioni di individui sopra i 65 anni che usciranno dal mercato del lavoro nei prossimi 25 anni, i fondi pensionistici integrativi possono rappresentare una soluzione efficace. “È fondamentale – ha spiegato Nava – sviluppare la pensione integrativa attraverso il mercato. I governi e la Commissione europea possono esercitare pressione morale sui giovani, ma dall’altro lato dell’offerta è necessario riconsiderare i prodotti attualmente disponibili, poiché, diciamocelo, sono davvero costosi.”.

“Parliamo di 100-150 punti base all’anno che, moltiplicati per 40 anni, equivalgono a 6.000 punti base, e in alcuni Paesi, questi costi vengono anticipati nei primi 5-6 anni. Nessuna di queste condizioni può convincere un giovane a investire 300 euro al mese nella previdenza integrativa, se alla fine dell’anno si ritrova a perdere il 20% in costi; non c’è modo di farlo rimanere all’interno di questo sistema”.

Nava ha aggiunto che, per trasformare la previdenza integrativa in un mercato di massa, è necessario eliminare 150 punti base di costi mediante l’implementazione della competitività. “Ritengo che questo sia il vero passaggio chiave”.