Lyft, Inc., una delle principali piattaforme di mobilità a livello globale, ha annunciato un’importante svolta strategica con la firma di un accordo definitivo per l’acquisizione di FREENOW, leader nel mercato europeo delle app di mobilità multimodale con un forte focus sui taxi. L’operazione, del valore complessivo di circa 175 milioni di euro (equivalenti a 1971 milioni di dollari utilizzando la liquidità aziendale disponibile), segna l’ingresso di Lyft nel mercato europeo, rappresentando la sua più significativa espansione al di fuori del Nord America.

Dettagli dell’Operazione e Continuità Operativa

L’accordo prevede che FREENOW continui ad operare come di consueto, mantenendo la sua attuale leadership e tutti i dipendenti. Questo garantirà la continuità della crescita in 9 Paesi e in oltre 150 città europee, tra cui Irlanda, Regno Unito, Germania, Grecia, Spagna, Italia, Polonia, Francia e Austria. L’acquisizione, soggetta alle consuete condizioni di chiusura, dovrebbe essere completata nella seconda metà del 2025. I venditori sono BMW Group e Mercedes-Benz Mobility.

La Strategia di Crescita di Lyft e le Potenzialità di FREENOW

Lyft ha identificato in FREENOW il partner ideale per accelerare la propria strategia di crescita, sbloccando nuove opportunità per i suoi partner e migliorando l’esperienza sia per i tassisti che per i passeggeri. Questa mossa strategica consentirà a Lyft di raddoppiare il proprio mercato potenziale, raggiungendo oltre 300 miliardi di viaggi all’anno, e di aumentare le Prenotazioni Lorde Annue di circa 1 miliardo di euro, diversificando così le proprie fonti di reddito e supportando gli obiettivi pluriennali dell’azienda.

Le Voci dei Protagonisti: Le Dichiarazioni dei CEO

David Risher, nella foto, CEO di Lyft, ha dichiarato: “Stiamo facendo un ambizioso percorso per sviluppare la migliore piattaforma globale per i nostri utenti. In questo senso, il nostro ingresso in Europa rappresenta un passo importante nella nostra crescita. Abbiamo trovato in FREENOW il partner perfetto e sappiamo di poter apprendere tanto dalla loro squadra. L’approccio di FREENOW, che dà priorità al mercato locale, rispecchia appieno i valori di Lyft e incarna il nostro obiettivo: offrire un servizio e connettere.”

Thomas Zimmermann, CEO di FREENOW, ha commentato: “Unire le forze con Lyft è un passo importante per FREENOW e segna l’inizio di una nuova e ambiziosa fase, in cui rafforziamo il nostro ruolo di protagonista della mobilità europea. Lo storico orientamento al cliente di Lyft si sposa perfettamente con le nostre profonde radici nell’industria dei taxi e, insieme, amplieremo i confini, innalzando le aspettative di tassisti e passeggeri in tutto il continente. Lavoriamo con il settore, senza sopraffarlo, rimanendo fieri partner delle comunità locali. Con questa collaborazione uniamo le forze nell’apprendimento reciproco e nell’implementazione delle migliori soluzioni. Ringraziamo sinceramente i nostri precedenti azionisti per la fiducia e il sostegno mostrato nel corso degli anni.”