Nel mese di marzo 2025, si prevede che l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), esclusi i tabacchi, aumenti dello 0,3% rispetto a febbraio e dell’1,9% rispetto a marzo 2024, registrando un incremento rispetto all’1,6% evidenziato nel mese precedente. La previsione preliminare era fissata al 2,0%. Questa analisi è fornita dall’Istituto Nazionale di Statistica, il quale sottolinea che le variazioni dei prezzi sono influenzate principalmente dalle componenti più volatili dell’indice.

In particolare, ci sono segnali di accelerazione nei prezzi dei beni energetici, che mostrano un aumento del 2,6% su base tendenziale, rispetto al 0,6% precedente, sostenuti dalla componente non regolamentata che ha registrato un incremento dello 0,7%, passando da un valore negativo di -1,9%. Anche i prezzi degli alimenti non lavorati stanno crescendo, con un aumento del 3,3%, rispetto al 2,9% del mese precedente.

Il carrello della spesa continua a mostrare segni di accelerazione. Secondo le stime definitive dell’inflazione di marzo 2025 fornite dall’Istat, i prezzi dei beni alimentari, così come quelli per la cura della casa e della persona, hanno aumentato leggermente il loro tasso di crescita tendenziale, passando a un 2,1% rispetto al 2,0% di febbraio. Tuttavia, per quanto riguarda i prodotti ad alta frequenza d’acquisto, il loro andamento rimane stabile, con un incremento dell’1,9% come a febbraio.