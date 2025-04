Le borse asiatiche terminano la giornata con segno negativo, poiché continuano a persistere le tensioni tra Stati Uniti e Cina riguardo ai dazi. Gli investitori osservano attentamente le decisioni di Donald Trump e valutano come queste possano influenzare la crescita economica a livello globale. In Europa, si prevede che le borse inizieranno la seduta in rosso, in linea con le indicazioni negative emerse da Wall Street.

Tokyo chiude la seduta con un ribasso dell’1,01%. Sul mercato dei cambi, lo yen guadagna terreno portandosi a quota 142,30 rispetto al dollaro, mentre l’euro rimane stabile nei confronti della moneta nipponica a 161,80. In contrattazioni ancora attive, Hong Kong segna un calo significativo del 2,4%. Anche Shanghai registra una diminuzione dello 0,63%, seguita da Shenzhen (-1,89%) e Seul (-1,21%). Poco varia Mumbai, con un -0,01%.

Dal punto di vista macroeconomico, dopo i dati sull’inflazione nel Regno Unito, si attende anche l’indice dei prezzi dall’Eurozona. Negli Stati Uniti, si prefigurano le vendite al dettaglio, la produzione industriale e i dati dell’EIA riguardanti la produzione di greggio.