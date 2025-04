Bialetti, il celebre produttore della Moka, è stato acquisito da investitori cinesi. Questa transazione rappresenta un’altra evoluzione della proprietà per un simbolo del Made in Italy. La società lussemburghese Nuo Capital, controllata dal magnate cinese Stephen Cheng, ha completato l’accordo per l’acquisto del 78,567% delle azioni di Bialetti. A seguito di questa notizia, il titolo in Borsa ha registrato un incremento del 61%, raggiungendo i 0,45 euro. La storia di Bialetti è una tradizione industriale italiana che dura da oltre un secolo. Si passa dalla celebre Moka ai moderni macchinari per il caffè espresso, dal Carosello al debutto in borsa.

Nel 1919, Alfonso Bialetti fonda un’officina per la produzione di semilavorati in alluminio a Crusinallo, una piccola frazione di Omegna nella provincia di Verbano-Cusio-Ossola. Quattordici anni dopo, nel 1933, viene lanciata la Moka Express. Un passaggio fondamentale per la società è avvenuto con la quotazione in Borsa, che ha avuto luogo il 27 luglio 2007.

Francesco Ranzoni, presidente di Bialetti Industria, ha dichiarato: “Ho acquistato questo meraviglioso marchio più di 30 anni fa. Bialetti oggi è una realtà internazionale con un grande potenziale”. Con la recente vendita a Nuo Capital, la compagnia, attualmente con sede a Coccaglio in provincia di Brescia, scrive un nuovo capitolo della sua storia. L’operazione prevede l’acquisto delle quote, il rifinanziamento dell’indebitamento e un’offerta pubblica di acquisto che porterà al delisting dalla Borsa.

Nello specifico, Nuo Capital ha raggiunto un accordo con Bialetti Investimenti e Bialetti Holding per l’acquisto del 59,002% per 47,3 milioni di euro, e con Sculptor Ristretto Investment per l’acquisto del 19,565% per 5,7 milioni di euro. Il closing è previsto entro la fine di giugno 2025. Successivamente, sarà lanciata un’offerta pubblica di acquisto totalitaria a un corrispettivo non inferiore a 0,467 euro per azione.

Attualmente, Bialetti è un’azienda più “solida, forte di una visione strategica chiara e di un marchio riconosciuto a livello globale”, come sottolineato dal CEO Egidio Cozzi. La vendita è parte di una strategia di rifinanziamento dell’indebitamento di Bialetti, prevista dall’accordo di ristrutturazione raggiunto nel 2021. In questo ambito, è previsto un finanziamento junior di 30 milioni di euro, offerto da illimity Bank e Amco Asset Management Company, insieme a un finanziamento senior di 45 milioni di euro, fornito da Banco Bpm in collaborazione con Bper e Banca Ifis.

È anche previsto un apporto in equity da parte di Nuo Octagon per almeno 49,5 milioni, portando a una significativa riduzione dell’indebitamento. Tommaso Paoli, CEO di Nuo, guarda con ottimismo a nuovi obiettivi di crescita per un marchio che rappresenta la cultura e la tradizione italiana.