Resta un nodo cruciale il legame tra gli italiani e l’auto elettrica. Nonostante l’attenzione crescente verso la transizione ecologica, i prezzi di acquisto dei modelli disponibili sul mercato continuano a essere percepiti come proibitivi, rappresentando il principale ostacolo a una diffusione più capillare. A confermarlo è una nuova indagine.

Poca Esperienza Diretta con le Vetture “alla Spina”

Un dato significativo che emerge dalla survey è che ben 6 italiani su 10 non hanno mai avuto l’opportunità di provare una vettura completamente elettrica. Questa mancanza di esperienza diretta contribuisce a mantenere distanti molti potenziali acquirenti.

L’Ibrido Resta la Scelta Preferita

In questo scenario, l’ibrido si conferma la soluzione più apprezzata dagli automobilisti italiani. Alla domanda su quale alimentazione sceglierebbero per una nuova auto, la maggioranza relativa degli intervistati (il 41%) ha indicato proprio l’ibrido.

Soddisfazione tra i Possessori, Ma Interesse in Calo

È interessante notare come tra coloro che già possiedono un’auto elettrica si mantenga un alto livello di soddisfazione. Tuttavia, l’interesse generale verso l’elettrico sembra aver subito una frenata. Secondo la nuova instant survey “Le auto elettriche in Italia” condotta da Areté, azienda leader nella consulenza strategica, nel mese di aprile, solo il 27% degli intervistati sceglierebbe oggi un’auto elettrica, lo stesso valore del 2023, ma in calo di ben 11 punti percentuali rispetto al 38% del 2022.

Preoccupazioni su Costi, Ricarica e Autonomia

L’indagine di Areté, condotta a due anni di distanza da una simile rilevazione, evidenzia come la strada per la piena affermazione dell’auto elettrica in Italia sia ancora lunga. Il 61% degli intervistati dichiara di non aver mai guidato un’auto elettrica (era il 67% due anni fa) e il 56% non ha mai richiesto un preventivo per un’auto “alla spina”. Tra chi lo ha fatto, solo il 34% ha poi effettivamente acquistato il veicolo. Ma quanto sarebbero disposti a spendere gli italiani per un’auto elettrica? La maggior parte (il 67%) indica un budget inferiore ai 30mila euro, percentuale che sale all’81% se il limite massimo si attesta sui 40mila euro. Che il principale freno resti il costo è confermato dal fatto che il 47% degli italiani (+37 punti percentuali rispetto al 2023) non ha mai preso in considerazione l’auto elettrica proprio per i prezzi troppo elevati, seguito dal 26% che cita una rete di ricarica ritenuta ancora insufficiente e dal 18% che lamenta una autonomia giudicata limitata.

Scetticismo sui Macro-Trend della Mobilità

In generale, i consumatori italiani appaiono sempre più disorientati e meno convinti dell’accelerazione di alcuni macro-trend della mobilità. Le aspettative sulla guida autonoma (ci crede il 53%), sugli acquisti online di auto (convinto il 42%) e sul passaggio dalla proprietà all’uso del veicolo (solo il 30% ci crede) sono in calo rispetto a due anni fa. Cala anche la percentuale di chi crede in un futuro sempre più elettrico delle auto in circolazione: era il 63% nel 2023 ed è sceso al 53%.

L’Analisi dell’Esperto di Areté

“I dati della nostra nuova instant survey – evidenzia Massimo Ghenzer, presidente di Areté – rivelano la forte confusione vissuta dal consumatore alle prese con la scelta della nuova auto. L’alternativa elettrica non convince, in primis, per i costi mediamente fuori dalla sua portata e poi per i limiti ancora non superati relativi all’autonomia e alla rete di ricarica presente sul territorio. In questo contesto, l’ibrido resta la soluzione più concreta per chi sceglie di cambiare l’auto. In assenza di importanti stimoli alla domanda o di un rilevante calo dei prezzi medi dei modelli “alla spina” presenti sul mercato, sembra difficile immaginare nei prossimi anni una significativa crescita della penetrazione di questi veicoli”.