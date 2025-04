Mentre le minacce cibernetiche che prendono di mira le infrastrutture industriali e nazionali crescono in complessità e portata, Infratech, una primaria azienda di sicurezza cibernetica e trasformazione digitale con sede a Riyadh, sta giocando un ruolo fondamentale nella protezione degli asset più vitali del Regno.

Minaccia Cyber Crescente: Sotto Attacco le Reti Operative

Dai sistemi SCADA negli impianti di energia e idrici agli ambienti di controllo del settore petrolifero e del gas, gli ambienti di Operational Technology (OT) sono ora obiettivi di alto valore per i cyber attackers. A differenza dei tradizionali sistemi IT, le reti OT non possono essere facilmente aggiornate (patched) o riavviate, rendendole vulnerabili e mission-critical.

La Risposta di Infratech: Soluzioni di Sicurezza Non Invasive

“In Infratech, comprendiamo che il downtime nei settori critici non è solo un inconveniente, ma un rischio nazionale”, ha dichiarato l’Ing. Ayman Alsuhaim, CEO di Infratech. “Abbiamo costruito servizi di sicurezza cibernetica specializzati e non invasivi su misura per le esigenze operative e normative delle infrastrutture essenziali dell’Arabia Saudita.”

Sicurezza Continua e Conformità: L’Impegno di Infratech

Attraverso i suoi servizi e soluzioni OT, Infratech offre protezione end-to-end, visibilità in tempo reale e conformità con i framework nazionali di sicurezza cibernetica come NCA e SAMA, garantendo operazioni sicure e uninterrupted in ambienti industriali e governativi.