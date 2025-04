Il gruppo Piquadro, rinomato per la sua specializzazione nella pelletteria di alta gamma e quotato su Euronext Milan, ha presentato i risultati finanziari dell’esercizio fiscale 2024/2025, conclusosi il 31 marzo 2025. I dati evidenziano una crescita del fatturato consolidato che ha raggiunto i 183,6 milioni di euro, segnando un incremento dell’1,9% rispetto ai 180,3 milioni registrati nell’esercizio precedente (la crescita rimane del +1,9% anche considerando i tassi di cambio costanti).

Performance dei Singoli Marchi

Esaminando le performance dei vari marchi che compongono il gruppo, si nota un andamento diversificato. Il marchio storico Piquadro ha riportato un fatturato di 79,6 milioni di euro, in leggera flessione del 2,3% rispetto all’anno precedente (-2,2% a cambi costanti). In contrapposizione, il marchio The Bridge ha fatto registrare una crescita, con ricavi pari a 35,1 milioni di euro, in aumento del 2,9%. A contribuire maggiormente alla crescita del gruppo è stata la Maison Lancel, che ha visto i suoi ricavi da vendite raggiungere i 68,8 milioni di euro, con un significativo incremento del 6,5%.

Andamento del Mercato Geografico

Dal punto di vista geografico, il mercato italiano si conferma cruciale per il gruppo Piquadro, generando un fatturato di 84,3 milioni di euro, pari al 45,9% del totale (rispetto al 47,8% dell’esercizio precedente). Tuttavia, le vendite in Italia hanno registrato una diminuzione del 2,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno fiscale 2023/2024. Questo dato indica una dinamica potenzialmente più positiva nei mercati esteri, che hanno fornito un contributo essenziale alla crescita complessiva del gruppo.

Risultati del Quarto Trimestre

Analizzando esclusivamente il quarto trimestre dell’esercizio fiscale 2024/2025 (ovvero il periodo gennaio-marzo 2025), il Gruppo Piquadro ha registrato un fatturato di 49 milioni di euro, mostrando una crescita più contenuta, pari allo 0,4%, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Questo dato potrebbe indicare una possibile stabilizzazione della crescita nell’ultimo periodo dell’anno fiscale.