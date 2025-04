Le dinamiche del commercio internazionale vedono gli Stati Uniti protagonisti di una fase di intensa attività diplomatica, con un approccio che, pur mostrando aperture, mantiene un tono fermo, soprattutto nei confronti della Cina. Le recenti dichiarazioni attribuite a Donald Trump, che ha in passato imposto significative tariffe sul paese asiatico, delineano una visione in cui Pechino avrebbe maggiore necessità di un accordo commerciale rispetto a Washington.

La Posizione di Trump sulla Cina

Secondo quanto riportato, Trump avrebbe espresso l’opinione che la Cina necessiti di un’intesa con gli Stati Uniti, mentre quest’ultimi non avrebbero la stessa urgenza. La motivazione principale, sempre stando alle sue parole, risiederebbe nel desiderio cinese di accedere al vasto mercato di consumatori americani e ai loro capitali. Questa prospettiva si inserisce in un contesto in cui le tariffe imposte da Trump sulla Cina avrebbero raggiunto un considerevole 145%, a differenza di quanto applicato ad altri paesi, per i quali sarebbe stato previsto un congelamento dei dazi per un periodo di tre mesi.

Segnali di Apertura e Negoziati in Corso

Nonostante la linea dura verso la Cina, emergono segnali di apertura da parte americana verso altri partner commerciali. Le dichiarazioni di Leavitt, figura vicina all’amministrazione statunitense, indicano che il presidente sarebbe disponibile a un’intesa, ma sottolineano come sia la Cina a dover fare il primo passo. Parallelamente, si apprende che oltre 75 paesi avrebbero contattato gli Stati Uniti con proposte di accordo commerciale, evidenziando un fervore di iniziative a livello globale.

Leavitt ha inoltre anticipato la possibilità di annunci di accordi imminenti, pur non volendo entrare nei dettagli di specifiche proposte attualmente in fase di valutazione. Questo scenario suggerisce un’intensa attività diplomatica volta a ridefinire gli equilibri commerciali internazionali.

L’Arrivo di Meloni e le Trattative con l’Europa

Un appuntamento chiave in questo scenario è l’arrivo a Washington della presidente del Consiglio italiana, Giorgia Meloni, previsto per giovedì 17 aprile. La sua visita potrebbe rappresentare un’occasione per discutere di questioni commerciali e di possibili collaborazioni economiche tra Italia e Stati Uniti.

Parallelamente, anche l’Unione Europea si sta muovendo per intavolare trattative con gli Stati Uniti. Bruxelles ha inviato il commissario europeo al Commercio, Maros Sefcovic, a Washington per un primo incontro con esponenti dell’amministrazione americana. L’UE si è dichiarata “costruttiva” e pronta a un accordo “equo” che preveda reciprocità, offrendo l’azzeramento dei dazi sui beni industriali e la rimozione delle barriere non tariffarie. Trump aveva precedentemente chiarito che l’Unione Europea viene considerata un blocco unico ai fini delle negoziazioni.