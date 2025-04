Il mercato degli investimenti pubblicitari in Italia continua a mostrare una dinamica positiva. Nel mese di febbraio, si è registrato un incremento dell’1,7%, un dato che consolida la tendenza di crescita già osservata nel mese di gennaio. A rivelarlo sono i più recenti dati elaborati da Nielsen. Considerando il bimestre gennaio/febbraio 2025, la crescita si attesta al +0,6% escludendo dalla raccolta web le stime Nielsen relative a search, social, classified e agli operatori “Over The Top”.

Andamento dei Singoli Mezzi

Analizzando le performance dei singoli mezzi, la TV si conferma in crescita, sia nel solo mese di febbraio (+1,2%) che nel cumulato gennaio/febbraio (+1,5%). Situazione diversa per Quotidiani e Periodici, che registrano cali rispettivamente del -3,5% (cumulato gen./feb. -5,9%) e del -9,9% (cumulato gen./feb. -3,2%). In controtendenza, la Radio segna una crescita significativa del 12,1% (cumulato gen./feb. +6,1%).

Per quanto riguarda il Web advertising, le stime Nielsen indicano una crescita del +2,7% nel cumulato gennaio/febbraio 2025 (che scende a -2,6% considerando il solo perimetro Fcp AssoInternet). L’Out of Home (Transit e Outdoor) mostra un segno positivo con una crescita del 5% nel periodo cumulato gennaio/febbraio. In calo invece il Cinema, con un -6% nel cumulato, e il Direct Mail, che registra un -10%.

Spostamenti negli Investimenti per Settore Merceologico

Nel mese di febbraio, ben 13 settori merceologici hanno mostrato una crescita degli investimenti pubblicitari. I contributi più significativi sono arrivati da Enti/Istituzioni (+44,4%), Turismo/Viaggi (+40,3%) e Farmaceutici/Sanitari (+10,3%). In calo, nello stesso periodo, gli investimenti nei settori Distribuzione (-14,5%), Abbigliamento (-20,9%) e Informatica/Fotografia (-56%).