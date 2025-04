Una mossa strategica per consolidare la leadership nel mercato fieristico e congressuale italiano. Fiera Milano ha annunciato di aver siglato un accordo vincolante per l’acquisizione del 51% del capitale di Expotrans, una realtà di spicco nei servizi logistici dedicati a fiere, congressi ed eventi internazionali. L’operazione, dal valore iniziale di 6,3 milioni di euro, segna un passo importante per Fiera Milano, che mira a internalizzare e potenziare l’offerta di servizi per i propri clienti.

Un’Operazione Strategica per l’Ecosistema Fieristico

L’intesa prevede che Fiera Milano non solo acquisisca la maggioranza delle quote di Expotrans, ma ne assuma anche la direzione e il coordinamento. Questo permetterà un’integrazione completa della società all’interno del gruppo Fiera Milano, portando a un consolidamento totale della partecipazione. Il pagamento iniziale di 6,3 milioni di euro è previsto al momento del closing dell’operazione, stimato entro il secondo trimestre del 2025. È importante sottolineare che il prezzo finale potrà subire un aggiustamento basato sulla posizione finanziaria netta di Expotrans. L’intera somma sarà coperta utilizzando i fondi liquidi già disponibili in cassa per Fiera Milano, dimostrando la solidità finanziaria del gruppo.

Visione a Lungo Termine e Potenziale di Crescita

L’accordo tra le due società non si ferma all’acquisizione della maggioranza. È infatti prevista un’opzione put/call per il restante 49% delle azioni di Expotrans. Questa opzione potrà essere esercitata dopo l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2028. Il valore massimo previsto per l’acquisto di questa ulteriore quota è di 13,7 milioni di euro, a cui si aggiungerà la posizione finanziaria netta. Questo scenario porterebbe il valore complessivo dell’operazione a un massimo di 20 milioni di euro, evidenziando la fiducia di Fiera Milano nel potenziale di crescita di Expotrans.

Le Voci dei Protagonisti

L’operazione è stata accolta con entusiasmo dai vertici di entrambe le società. Francesco Conci, nella foto, amministratore delegato e direttore generale di Fiera Milano, ha commentato: “L’integrazione di Expotrans nel nostro ecosistema rappresenta un’evoluzione naturale nel percorso di crescita di Fiera Milano.” Questa affermazione sottolinea come l’acquisizione sia vista come un passo logico e necessario per l’espansione e il miglioramento dei servizi offerti da Fiera Milano.

Anche Guido Fornelli, amministratore delegato di Expotrans, ha espresso soddisfazione per l’accordo, dichiarando: “Dopo oltre vent’anni di collaborazione tra Fiera Milano ed Expotrans, questa operazione rappresenta un ulteriore passo verso il miglioramento dell’offerta di servizi integrati per organizzatori, espositori e allestitori di fiere internazionali.” Questa dichiarazione evidenzia la lunga e proficua partnership tra le due aziende e come questa acquisizione sia un’evoluzione naturale di tale rapporto.

Un Futuro di Servizi Integrati e Potenziati

L’acquisizione di Expotrans da parte di Fiera Milano promette di portare numerosi vantaggi per tutti gli attori del settore fieristico e congressuale. L’integrazione delle competenze logistiche di Expotrans all’interno dell’offerta di Fiera Milano permetterà di fornire servizi ancora più completi ed efficienti a organizzatori, espositori e allestitori di eventi internazionali. Questa sinergia punta a semplificare e ottimizzare la gestione logistica degli eventi, un aspetto cruciale per il successo di ogni manifestazione.