Una nuova partnership promette di rafforzare la sicurezza e l’efficienza negli ospedali della regione Puglia. Predict S.p.A., una PMI Innovativa attiva nel settore dell’healthcare, ha annunciato oggi la firma di un accordo con UVC SOLUTIONS d.o.o., un importante protagonista europeo nel campo della disinfezione ospedaliera tramite l’utilizzo di raggi ultravioletti.

Arriva SteriPro: Disinfezione Intelligente e Senza Contatto

L’accordo siglato tra le due aziende riguarda la distribuzione esclusiva per la Puglia di SteriPro, un dispositivo all’avanguardia per la disinfezione ambientale. Questa tecnologia innovativa si basa sull’impiego della luce UV-C per ridurre significativamente e prevenire le infezioni che possono verificarsi negli ambienti ospedalieri, con un focus particolare sui blocchi operatori. La particolarità di SteriPro risiede nella sua capacità di operare senza contatto fisico e di essere attivato e monitorato da remoto, offrendo così una soluzione pratica ed efficace per la sanificazione degli ambienti sanitari.

Un Anno di Collaborazione per la Sanità Pugliese

Il contratto di esclusiva avrà una durata iniziale di dodici mesi a partire dalla data odierna, con la possibilità di essere rinnovato in futuro. Questa partnership strategica permette a Predict di espandere la propria Strategic Business Unit People Support, un’area aziendale dedicata a fornire servizi di assistenza tecnica, vendita di ricambi e aggiornamenti, creando sinergie con le altre divisioni di Predict. L’accordo segna inoltre l’ingresso di Predict nel mercato della disinfezione degli ambienti ospedalieri, un settore cruciale per la tutela della salute pubblica.

Strategia di Crescita e Investimento nel Settore Ospedaliero

Questa mossa si inserisce in un più ampio piano di consolidamento della SBU People Support, attraverso il lancio di nuovi prodotti e servizi specificamente pensati per le esigenze del mondo ospedaliero, in linea con le strategie aziendali di Predict.

Le Parole del Presidente e Amministratore Delegato di Predict

Angelo Aurelio Gigante, nella foto, Presidente e Amministratore Delegato di Predict, ha commentato con entusiasmo questa nuova collaborazione: “La partnership con UVC Solutions rappresenta un accordo rilevante per Predict sia sul piano operativo che sotto il profilo strategico. Predict, già distributore per le apparecchiature ecografiche e radiologiche di GE Healthcare, oltre che rappresentante di Fora e distributore Caresmed, arricchisce il proprio portfolio con la tecnologia certificata e validata di SteriPro, soluzione innovativa di UVC Solutions. L’accordo permette alla Società di ampliare la propria sfera operativa in un campo delicato come i blocchi operatori, dove la disinfezione rapida tra un paziente e l’altro rappresenta un fattore chiave per la sicurezza clinica e l’efficienza ospedaliera. Come nel caso delle grandi apparecchiature per la diagnostica, si tratta di una soluzione in grado di incidere in maniera rilevante sull’outcome medico e di migliorare le prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale, riducendo i costi e migliorando le tempistiche.”

Efficacia e Rapidità per Blocchi Operatori Più Sicuri

Predict focalizzerà la distribuzione di SteriPro con un’attenzione particolare, sebbene non esclusiva, verso i blocchi operatori, ambienti complessi e fondamentali per l’attività chirurgica. L’introduzione di SteriPro mira a velocizzare significativamente il processo di disinfezione, attualmente spesso eseguito manualmente con l’impiego di perossido di idrogeno, procedure che possono risultare costose e richiedere tempi più lunghi. SteriPro, grazie alla sua tecnologia a luce ultravioletta (UV-C), è in grado di effettuare fino a 70 disinfezioni rapide al giorno, con cicli di durata variabile tra i 2 e i 20 minuti, garantendo un’efficienza convalidata del 99,9999% e una elevata capacità di eliminare diversi agenti patogeni. Il dispositivo è inoltre conforme agli standard BS 8628:2022 e EU EN 17272.

Un Passo Avanti Contro le Infezioni Ospedaliere

Questa partnership arriva in un momento cruciale per il sistema sanitario italiano. Il rafforzamento della prevenzione e della sorveglianza delle Infezioni Correlate all’Assistenza (ICA) rappresenta uno degli obiettivi primari del nuovo Piano Nazionale di Contrasto all’Antimicrobico Resistenza (PNCAR) 2022-2025. I dati del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) indicano che, nel periodo 2022-2023, in Italia circa 430 mila persone ricoverate hanno contratto un’infezione ospedaliera (8,2%), un dato superiore alla media europea (6,5%). Le stime dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) e dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) sono ancora più allarmanti, prevedendo che quasi 3,5 milioni di persone a livello globale potrebbero perdere la vita a causa delle HAI ogni anno fino al 2050. L’introduzione di tecnologie come SteriPro rappresenta quindi un passo importante per contrastare questo fenomeno e migliorare la sicurezza dei pazienti.