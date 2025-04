Le festività pasquali si avvicinano, ma quest’anno la tradizione dei dolci tipici potrebbe costare un po’ di più. Un’indagine recente ha rivelato un significativo aumento dei prezzi sia per le uova di cioccolato che per le colombe, mettendo alla prova il portafoglio dei consumatori.

Colombe: Rincari Fino al 20%

L’analisi, condotta da Altroconsumo in 30 punti vendita tra Milano e Roma (di cui 10 online e 20 fisici), ha evidenziato come le colombe pasquali abbiano subito un notevole incremento. In media, i prezzi sono saliti del 20% rispetto al 2024. A trainare questo aumento è soprattutto la colomba classica, il cui prezzo al chilo è passato da 9,98 euro a 11,96 euro. L’associazione dei consumatori sottolinea, tuttavia, una grande disparità di costi: si possono trovare colombe classiche a partire da 3,99 euro al chilo, ma anche superare i 30 euro (fino a 31,90 euro).

Anche le colombe speciali (come quelle con ripieni cremosi) non sono state esenti da rincari, seppur più contenuti, attestandosi intorno al 10% in più, con un prezzo medio di 14,06 euro al chilo. Altroconsumo mette in guardia i consumatori: “Attenzione alle confezioni: qui le colombe sono più piccole, ma costano quanto le classiche e il prezzo al chilo aumenta”. Le colombe artigianali, prodotto di nicchia, mantengono prezzi elevati, con una media di 38,40 euro al chilo, che in alcuni casi può raggiungere i 50 euro. È interessante notare come, rispetto all’anno precedente, l’aumento complessivo per le colombe si fosse fermato a un modesto 1%.

Uova di Cioccolato: Incrementi Significativi

Per quanto riguarda le uova di cioccolato, l’indagine ha rilevato un aumento medio del 5,4% rispetto al 2024. Se si confrontano i prezzi con quelli del 2023, il rincaro sale al 13,1%. Questi dati, precisa Altroconsumo, si riferiscono alle variazioni percentuali e non al costo effettivo. Il prezzo medio per un uovo di cioccolato si aggira sui 56,10 euro al chilo, ma alcune varianti particolarmente pregiate possono arrivare a costare ben 131 euro al chilo, con picchi di aumento che toccano il 30%.