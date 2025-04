Next Geosolutions, un protagonista di spicco nel panorama internazionale delle geoscienze marine e dei servizi per le costruzioni offshore, con un focus particolare sul settore delle energie rinnovabili, ha annunciato oggi l’ottenimento di un nuovo contratto di significativo valore. L’accordo, del valore di circa 10 milioni di euro, è stato siglato con Prysmian, leader mondiale nel campo dei sistemi in cavo.

Obiettivo: Identificare e Neutralizzare Potenziali Ordigni Inesplosi

L’incarico affidato a Next Geosolutions riguarda specificamente la fase di identificazione e bonifica di potenziali ordigni inesplosi (pUXO). Le attività si svolgeranno nelle acque tedesche, all’interno della Zona Economica Esclusiva (EEZ) della Germania, e nelle acque olandesi. L’area di intervento è quella in cui passerà il NeuConnect Interconnector, un ambizioso progetto che prevede la realizzazione di un cavo sottomarino ad alta tensione. Questa infrastruttura rappresenterà il primo collegamento diretto per la trasmissione di energia tra il Regno Unito e la Germania.

Un Lavoro Delicato per Garantire la Sicurezza dell’Installazione

Le operazioni si concentreranno sull’analisi di circa 130 target pUXO. Questi target sono delle anomalie magnetiche rilevate lungo il percorso previsto per il cavo e potrebbero indicare la presenza di ordigni bellici inesplosi risalenti a conflitti passati. È fondamentale identificare con precisione la natura di queste anomalie e, se necessario, mettere in atto interventi mirati per garantire la sicurezza delle successive fasi di installazione del cavo sottomarino.

Operazioni Previste tra la Primavera e l’Estate del 2025

L’esecuzione delle attività è programmata per un periodo compreso tra il secondo e il terzo trimestre del 2025. Per portare a termine questo delicato compito, Next Geosolutions impiegherà due unità navali specializzate: una sarà dedicata alle operazioni in mare aperto (offshore), mentre l’altra si concentrerà sulle attività più vicino alla costa (nearshore). Durante le operazioni, qualora venissero effettivamente individuati potenziali ordigni bellici, potrebbero essere necessarie ulteriori indagini per comprenderne appieno la natura e stabilire se siano necessari ulteriori interventi di neutralizzazione.

La Soddisfazione del CEO di Next Geosolutions

Giovanni Ranieri, nella foto, CEO di Next Geosolutions, ha espresso la sua soddisfazione per questa importante aggiudicazione: “Quello delle UXO survey rappresenta un segmento strategico, in cui NextGeo ha sviluppato una solida esperienza. Questa aggiudicazione rafforza la nostra presenza nel mercato europeo e conferma la nostra capacità di fornire dati affidabili a supporto di installazioni offshore complesse e in contesti particolarmente sensibili.”

Un Segmento Strategico per la Crescita di Next Geosolutions

Questo nuovo contratto con Prysmian sottolinea l’importanza del settore delle indagini su ordigni inesplosi (UXO survey) per la strategia di crescita di Next Geosolutions. L’esperienza maturata dall’azienda in questo campo, unita alla capacità di fornire dati accurati e affidabili, si conferma un elemento chiave per supportare progetti infrastrutturali complessi e di importanza strategica a livello europeo.