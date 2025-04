Le fabbriche giapponesi hanno mostrato una ripresa della produzione nel mese di febbraio 2025, anche se l’incremento è stato leggermente inferiore alle attese iniziali. Secondo i dati definitivi rilasciati dal Ministero del Commercio Internazionale e dell’Industria giapponese (METI), l’indice destagionalizzato della produzione industriale ha registrato una crescita del 2,3% rispetto al mese precedente. Questo dato, pur essendo positivo, è una leggera revisione al ribasso rispetto alla stima preliminare che indicava un aumento del 2,5%.

Un’Inversione di Tendenza Dopo un Inizio Anno Negativo

Questo aumento di febbraio segna un’inversione di rotta rispetto al mese di gennaio, quando la produzione aveva subito una contrazione dell’1,1%. Il dato di febbraio suggerisce quindi un possibile stabilizzarsi, se non un timido recupero, dell’attività manifatturiera nel Paese del Sol Levante.

Analisi Dettagliata: Consegne in Crescita, Scorte in Calo

Guardando più da vicino i dati, si nota come le consegne abbiano registrato un incremento mensile del 3%, un segnale potenzialmente positivo per la domanda. Allo stesso tempo, le scorte presenti nei magazzini delle aziende giapponesi sono diminuite dell’1,7%. Questa dinamica, con consegne in aumento e scorte in diminuzione, potrebbe indicare un miglioramento nel ciclo produttivo e una gestione più efficiente degli inventari.

Rapporto Scorte/Vendite: Un Indicatore Chiave in Miglioramento

Un altro dato interessante riguarda il rapporto scorte/vendite, che ha evidenziato una variazione negativa del -3,5%. Questo significa che, in proporzione, le vendite sono aumentate più delle scorte, un segnale generalmente interpretato come positivo per la salute del settore manifatturiero.

Uno Sguardo al Confronto Annuale

Se si considera invece l’andamento su base annua, il dato non destagionalizzato della produzione industriale mostra un aumento più modesto, pari allo 0,1%. Questo dato evidenzia come, nonostante la crescita mensile, la produzione complessiva rimanga ancora su livelli simili a quelli registrati nello stesso periodo dell’anno precedente.