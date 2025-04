Day, azienda leader nel mercato dei servizi alle imprese e alla persona, recentemente qualificata come “Società Benefit“, ha stretto una partnership tecnica con Decathlon Italia per promuovere il benessere lavorativo attraverso lo sport.

Da buoni acquisto a attrezzatura sportiva: una novità per i dipendenti

I dipendenti delle aziende clienti di Day potranno convertire i propri buoni acquisto Cadhoc direttamente in Gift Card Decathlon, aprendo nuove prospettive nel mondo del welfare aziendale. Questa iniziativa segna un primato in Europa, in quanto Day è il primo operatore del settore a sperimentare la conversione diretta dei buoni nei negozi fisici, senza la necessità di una procedura digitale. La possibilità di trasformare i buoni in attrezzatura sportiva non è solo un vantaggio economico, ma anche un chiaro messaggio sull’importanza di investire nella salute e nel benessere dei dipendenti attraverso percorsi innovativi e stimolanti, unendo welfare, sport e libertà di scelta.

Un passo avanti nel welfare aziendale

Questa operazione segue la recente partnership di Day con l’Osservatorio BenEssere Felicità, focalizzata sulla misurazione dell’impatto del welfare aziendale sulla felicità dei lavoratori. “Da oggi, gli utenti possono vivere una nuova esperienza: utilizzare i buoni Cadhoc direttamente nei negozi fisici, contando sull’assistenza del personale Decathlon“, afferma Anna Aisa, Responsabile Marketing Strategico di Up Day. “Rimane disponibile anche la possibilità di convertirli in Gift Card Decathlon in autonomia tramite l’app Up Day. Questa partnership rafforza il legame con un brand simbolo di sport e benessere e ci consente di promuovere l’attività sportiva e la vita all’aria aperta per migliorare la salute fisica e mentale, riducendo lo stress e aumentando l’energia dei dipendenti”.

I numeri dei buoni Cadhoc: un incentivo apprezzato dalle aziende

Nel corso del 2024, i buoni Cadhoc, completamente deducibili ed esenti IVA, sono stati scelti come incentivo da 10.000 aziende, per un valore complessivo di 150 milioni di euro, a beneficio di 350 mila dipendenti.

Doppia modalità di utilizzo: fisico e digitale

Oltre alla nuova opportunità di conversione fisica presso i 146 negozi Decathlon in Italia, i titolari di buoni Cadhoc potranno continuare a utilizzare la modalità digitale tramite l’app “Buoni Up Day”. Questa applicazione, disponibile negli store, permette di gestire sia i buoni cartacei che digitali ricevuti dall’azienda e di effettuare acquisti direttamente da smartphone tramite codice e QR Code. Questo progetto innovativo è stato sviluppato dalla multinazionale francese di articoli sportivi in collaborazione con il team IT di Day, offrendo un’esperienza d’acquisto completa, sia online che offline.

Decathlon: lo sport accessibile a tutti

“Vogliamo che le meraviglie dello sport siano accessibili a tutti” dichiarano Matteo Galata, Sales Manager B2B Italia, e Fabio Turiello, Gift Card Specialist B2B Italia di Decathlon. “Questa partnership con Day Up ci permette di portare il benessere direttamente nelle mani dei lavoratori italiani, offrendo loro la libertà di scegliere come investire il proprio tempo libero e rendere ancora più accessibile la pratica sportiva.”

Come usufruire del servizio nei negozi Decathlon

Il servizio di conversione dei buoni è riservato a persone fisiche maggiorenni in possesso di un account Decathlon e può essere richiesto esclusivamente presso l’accoglienza dei punti vendita Decathlon presenti sul territorio italiano, e non direttamente alle casse.