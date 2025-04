Wolf River Electric, un appaltatore solare con sede in Minnesota, annuncia il completamento di un progetto di installazione di pannelli solari per la New Ulm Economic Development Authority (EDA), fornendo energia rinnovabile a due strutture di alloggi pubblici. In qualità di appaltatore e installatore principale, Wolf River Electric ha dotato il Broadway Haus e 10 unità abitative in affitto di nuovi sistemi di pannelli solari, un progetto intrapreso con il supporto di finanziamenti federali e volto a ridurre i costi dell’elettricità per i residenti degli alloggi pubblici.

Panoramica del progetto

Il progetto ha comportato l’installazione di 260 pannelli solari nei siti abitativi di proprietà dell’EDA, con 124 sul tetto del Broadway Haus e 136 su 10 case in affitto. I sistemi solari sono stati completamente commissionati alla fine del 2024 dopo i test finali presso il Broadway Haus. Secondo i funzionari dell’EDA, tutte le unità abitative pubbliche di New Ulm ora dispongono di sistemi di energia solare attivi grazie a questa iniziativa. Il team di Wolf River Electric ha gestito la progettazione del sistema, l’approvvigionamento delle attrezzature e i lavori di installazione nel corso del 2024, completando il progetto nei tempi previsti entro dicembre.

Dettagli chiave dell’installazione:

Stima del risparmio energetico: Si prevede che i pannelli solari compenseranno circa il 30-40% del fabbisogno di elettricità del Broadway Haus e delle strutture in affitto. In termini di impatto a lungo termine, Wolf River Electric stima che i nuovi sistemi solari faranno risparmiare all’EDA circa $550.000 in costi di elettricità in 30 anni – una riduzione delle spese energetiche di circa un terzo per questi edifici.

Esecuzione e impatto di successo

I lavori per gli impianti solari sono iniziati all’inizio del 2024 dopo un processo di gara e approvazione competitivo da parte dell’EDA. Wolf River Electric si è aggiudicata ufficialmente il contratto per l’installazione dei sistemi solari per gli alloggi pubblici e ha portato a termine il progetto in qualità di appaltatore principale. Nonostante i ritardi iniziali dovuti a requisiti procedurali di gara, il progetto è proseguito in modo efficiente una volta avviato e ha rispettato i tempi di completamento previsti. Entro dicembre 2024, sono state condotte le ispezioni e i test finali presso il Broadway Haus, portando i sistemi solari completamente online. “Aspetteremo e vedremo in futuro quanta energia genereranno… È entusiasmante”, ha commentato Heather Bregel, coordinatrice degli alloggi dell’EDA, durante la riunione del consiglio dell’EDA al completamento del progetto, sottolineando l’attesa di costi delle utenze inferiori e di un maggiore utilizzo di energia rinnovabile.

Residenti e amministratori stanno già osservando i benefici. Al Broadway Haus, ad esempio, gli inquilini che in precedenza pagavano le proprie bollette elettriche stanno vedendo le unità solari compensare una parte significativa del loro consumo, riducendo la quantità di energia prelevata dalla rete. L’EDA ha adeguato le proprie indennità per le utenze per il 2025 in risposta alla nuova produzione solare, prevedendo spese per l’elettricità inferiori per gli appartamenti del Broadway Haus. Queste proprietà sono ora parzialmente alimentate dal sole, il che non solo taglia i costi correnti, ma promuove anche gli obiettivi di sostenibilità della città. L’esecuzione di successo di questo progetto dimostra come una partnership tra un’agenzia locale e un appaltatore solare locale possa sfruttare le risorse delle sovvenzioni per migliorare le infrastrutture pubbliche in modo economicamente vantaggioso.

“Questo progetto esemplifica come l’energia solare possa apportare benefici agli alloggi comunitari”, ha affermato Chad Chambers, Project Manager di Wolf River Electric e responsabile dell’installazione di New Ulm. “Grazie alla partnership con la New Ulm EDA, siamo stati in grado di ridurre significativamente i costi dell’elettricità per queste strutture di alloggi pubblici e di renderle più sostenibili. Siamo orgogliosi di essere stati l’installatore di fiducia per questa iniziativa, contribuendo a portare energia pulita ai residenti locali in modo pratico.”

Contesto del progetto

Il piano della New Ulm EDA per l’aggiunta di pannelli solari agli alloggi pubblici è stato avviato nel 2023 come parte di uno sforzo più ampio per migliorare l’efficienza energetica e ridurre i costi operativi. Wolf River Electric si è unita all’iniziativa dopo aver presentato l’offerta vincente in una sollecitazione pubblica, con l’approvazione del contratto da parte dell’EDA alla fine del 2023. Le proiezioni iniziali indicavano che gli impianti solari sarebbero stati un investimento valido, dati i crescenti prezzi dell’energia e i risparmi a lungo termine previsti per le unità abitative. Il finanziamento del progetto è arrivato dalla sovvenzione del Small Cities Development Program assegnata nel 2022, che è amministrata dal Minnesota Department of Employment and Economic Development per sostenere i miglioramenti abitativi e infrastrutturali nelle comunità. Con la sovvenzione in atto, l’EDA ha proceduto con fiducia, sapendo che la maggior parte dei costi del progetto era coperta da finanziamenti esterni. I lavori di installazione sono stati condotti per tutto il 2024 con un’attenta pianificazione per ridurre al minimo i disagi per i residenti. Aggiornamenti regolari sono stati forniti durante le riunioni dell’EDA e il progetto è rimasto in linea con i tempi previsti durante le fasi di sviluppo e costruzione. Entro la fine del 2024, i sistemi di pannelli solari in entrambi i siti erano attivi e integrati nella rete municipale di New Ulm, segnando il completamento ufficiale del progetto.