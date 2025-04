In un periodo di totale incertezza sui mercati, la Banca Centrale Europea (BCE) si prepara a essere la protagonista della settimana che conduce alla Pasqua, a soli 15 giorni dall’annuncio di Donald Trump riguardo ai dazi. Giovedì 17 aprile, il consiglio direttivo si riunirà a Francoforte per valutare un possibile intervento che potrebbe comportare un taglio di 25 punti base.

Nel corso della settimana, saranno pubblicati dati significativi, tra cui l’inflazione dell’Eurozona, gli indici Zew della Germania e dell’Eurozona, oltre al prodotto interno lordo (PIL) trimestrale della Cina. Si segnalano inoltre le chiusure delle borse venerdì santo, in previsione del lungo weekend pasquale.

Sono in arrivo anche i report delle principali aziende americane, fra cui Goldman Sachs, e le prime comunicazioni dall’Europa, come quelle di Louis Vuitton, Moncler e Cucinelli. MFE ha già diramato i dati preliminari. Lunedì 14 aprile è attesa la produzione industriale di febbraio dal Giappone, mentre dagli USA giungerà il report mensile dell’OPEC e le aspettative dei consumatori riguardo all’inflazione. Sono previsti anche gli interventi di Thomas Barkin e Christopher Waller della Fed, nonché la trimestrale di Goldman Sachs.

Martedì 15 aprile, nella mattinata, interverranno Patrick Harker e Raphael Bostic dalla Fed. Arriveranno dati dal Regno Unito sul tasso di disoccupazione e dalla Germania i prezzi all’ingrosso di marzo. Seguiranno l’inflazione francese e, per la Germania, gli indici Zew sulla fiducia e le condizioni economiche in aprile. Dall’Eurozona sarà pubblicata la produzione industriale di febbraio e l’indice Zew sulla fiducia economica. Dagli USA, attesi i dati sull’indice manifatturiero dello stato di New York e, in tarda serata, le anticipazioni dell’API sulle scorte settimanali di greggio. La trimestrale di Louis Vuitton e OVS saranno rese note.

Mercoledì 16 aprile, la governatrice della Fed, Lisa Cook, parlerà in prima mattinata. Contemporaneamente, il Giappone pubblicherà gli ordinativi di macchinari per febbraio, mentre la Cina darà notizie sul PIL trimestrale, la produzione industriale, le vendite al dettaglio e il tasso di disoccupazione di marzo. Saranno anche diffusi i dati sull’inflazione del Regno Unito, dell’Italia e dell’Eurozona per marzo. Dagli USA si attende un resoconto sulle richieste settimanali di mutui, le vendite al dettaglio e la produzione industriale di marzo. Le scorte settimanali di greggio saranno annunciate e ci sarà un intervento del governatore della Fed, Jerome Powell. Inoltre, la Banca Centrale del Canada dovrebbe annunciare decisioni sui tassi, mantenendoli probabilmente invariati. Sono previste anche le trimestrali di Heineken, Moncler, Cucinelli e MFE dopo i dati preliminari.

Giovedì 17 aprile, la BCE deciderà sui tassi, con un’attesa di un possibile taglio dello 0,25%. Dalla Germania giungeranno i dati sui prezzi alla produzione di marzo e dagli USA i permessi di costruzione, le richieste settimanali di sussidi, gli indici della Fed di Filadelfia e l’indice GDP Now della Fed di Atlanta.

Venerdì 18 aprile, le borse rimarranno chiuse per il ‘venerdì santo’, fatta eccezione per Tokyo e Shanghai. In arrivo dal Giappone, l’inflazione di marzo, la bilancia commerciale italiana e l’intervento di Mary Daly della Fed.