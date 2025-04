Il marchio automobilistico premium DENZA, parte del colosso cinese BYD, ha ufficialmente annunciato il lancio in Europa della sua attesissima Z9GT, una gran turismo ad alte prestazioni che promette di ridefinire gli standard del segmento. La vettura, presentata in anteprima durante la prestigiosa Brera Design Week di Milano, ha catturato l’attenzione di migliaia di visitatori e addetti ai lavori, svelando un connubio inedito tra design sofisticato e tecnologia all’avanguardia.

Design “Fluido” Ispirato alla Seta

Nata sotto la sapiente guida del Direttore del Design Wolfgang Egger, la Z9GT si propone come l’epitome dell’eleganza nel panorama delle granturismo. Il suo frontale audace e sportivo si fonde armoniosamente con linee laterali slanciate, mentre i cerchi di grandi dimensioni rispetto alla carrozzeria sottolineano il carattere lussuoso della vettura, seguendo le rigorose “proporzioni auree” ricercate dal team di design. Come spiega Egger, “le proporzioni auree sono una delle leggi fondamentali della bellezza in tutta la vita; il rapporto aureo è alla base della bellezza, della percezione della bellezza”. L’ispirazione per le sinuose superfici laterali arriva direttamente dalla seta e dal modo in cui essa si adagia e cade, conferendo alla vettura un aspetto dinamico e raffinato.

Interni di Lusso e Innovazione Tecnologica

L’abitacolo della Z9GT accoglie i passeggeri in un ambiente lussuoso e spazioso, paragonabile a quello di una limousine. Ogni dettaglio, dalle ampie superfici in pelle agli inserti in legno leggermente affumicato, è curato per evocare la morbidezza della seta. L’illuminazione ambientale a 128 colori permette di personalizzare l’atmosfera interna, mentre i sedili anteriori offrono regolazioni elettriche, massaggio, ventilazione e riscaldamento, oltre a un innovativo sistema di supporti laterali attivi. I sedili posteriori, anch’essi dotati di riscaldamento, ventilazione e massaggio, creano un’oasi di relax ideale per i lunghi viaggi. La tecnologia è protagonista con un display centrale da 17,3 pollici e uno schermo ultra-wide da 13,2 pollici per il passeggero anteriore. Non mancano un vano refrigerante, un sistema di climatizzazione quadrizona e un tetto panoramico in vetro. L’esperienza sonora è affidata a un impianto DEVIALET a 20 altoparlanti con tecnologia a diffusori mobili.

La Piattaforma e³: Cuore Tecnologico della Z9GT

Il vero cuore pulsante della Z9GT è la piattaforma intelligente e³, sviluppata specificamente per il marchio DENZA. Questa architettura introduce soluzioni all’avanguardia, tra cui la trazione indipendente a tre motori, la sterzatura indipendente a doppio motore posteriore, il Vehicle Motion Control (VMC) e l’integrazione batteria-scocca Cell-to-Body (CTB). La piattaforma offre la possibilità di scegliere tra propulsione elettrica pura o ibrida Super DM, garantendo prestazioni di alto livello in entrambi i casi. La versione completamente elettrica promette un’accelerazione da 0 a 100 km/h in circa tre secondi.

Tecnologia Avanzata per Sicurezza e Manovrabilità

L’architettura intelligente della Z9GT pone grande attenzione anche alla sicurezza. Il Vehicle Motion Control (VMC) gestisce in modo integrato frenata, sospensioni e sterzo, garantendo una risposta rapida e precisa in ogni situazione, inclusi eventi imprevisti come lo scoppio di uno pneumatico ad alta velocità. La sterzatura a doppio motore sull’asse posteriore rappresenta un’innovazione nel segmento premium, consentendo alle ruote posteriori di sterzare indipendentemente, migliorando la manovrabilità in curva, nei cambi di corsia e in fase di parcheggio, con un raggio di sterzata incredibilmente ridotto di soli 4,62 metri.

Arrivo Previsto in Europa nel 2025

I team di DENZA sono attualmente impegnati a perfezionare ulteriormente la Z9GT per il mercato europeo, con interventi su propulsore, prestazioni, autonomia e specifiche degli pneumatici. L’arrivo nelle concessionarie europee è previsto per l’ultimo trimestre del 2025, segnando un passo importante per l’espansione del marchio DENZA nel Vecchio Continente. Come sottolinea Stella Li, Vicepresidente Esecutiva di BYD, “siamo immensamente orgogliosi di portare la DENZA Z9GT in Europa, come primo passo per il lancio del nostro marchio premium in questo mercato”