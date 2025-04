La settimana più tumultuosa per Wall Street da decenni ha sollevato dubbi sul ruolo degli Stati Uniti nel sistema economico e finanziario globale. Per la prima volta in generazioni, gli investitori si sono trovati a dover considerare l’ipotesi che il dollaro e i Treasury – tradizionalmente considerati beni rifugio per eccellenza – possano non essere più così sicuri. Donald Trump ha minimizzato le preoccupazioni, affermando che il biglietto verde rimarrà sempre la valuta di riferimento.

Il dollaro e i titoli di stato americani hanno subito le conseguenze più gravi delle tariffe reciproche imposte da Trump: un’ondata di vendite li ha travolti mentre Wall Street registrava un forte calo. Gli osservatori affermano che questo comportamento non è normale: in momenti di elevata volatilità, come durante la crisi del 2008 o il Covid, il dollaro e i Treasury di solito si apprezzano, grazie all’afflusso di investitori verso beni rifugio. Tuttavia, il ‘giorno della liberazione’ di Trump ha portato a un crollo che ha interessato sia il dollaro sia il mercato dei Treasury, che vale 29.000 miliardi di dollari. Attualmente, l’euro ha raggiunto i massimi nei confronti della valuta americana dal 2023 e i rendimenti sui titoli di stato statunitensi sono aumentati notevolmente.

La posizione del dollaro come rifugio internazionale è messa in discussione dalla politica imprevedibile e dall’aumento delle barriere commerciali, avvertono i gestori di fondi. C’è il rischio di una fine dell'”eccezionalismo americano”, ha detto al Financial Times Bob Michele, chief investment officer di JPMorgan Asset Management. Inoltre, Bert Flossbach, co-fondatore di Flossbach von Storch, il maggiore gestore patrimoniale indipendente in Germania, ha osservato: “La politica caotica di Trump mette in pericolo la posizione degli Stati Uniti come rifugio”. Brad Setser, del Council on Foreign Relations, ha evidenziato: “C’è sicuramente la possibilità che una maggiore incertezza politica negli Stati Uniti possa portare a un cambiamento nell’uso del dollaro nell’economia globale”.

Neanche i Treasury sembrano trovarsi in una situazione migliore: sempre più considerati come asset rischiosi, questa percezione, secondo gli analisti, fa temere non una semplice recessione ma una significativa crisi finanziaria. Le tensioni sul debito statunitense hanno provocato un aumento dei rendimenti, costringendo la Fed a intervenire per cercare di calmare le paure nel mercato. La presidente della Fed di Boston ha dichiarato che la banca centrale è pronta ad agire per garantire la stabilità dei mercati, se necessario. Al momento, ha rassicurato, i mercati funzionano e non si riscontrano problemi di liquidità. Tuttavia, l’attenzione resta alta in vista della riapertura dei mercati, con gli analisti che temono un ‘lunedì nero’ se non ci saranno segnali di dialogo tra Washington e Pechino sui dazi o altre buone notizie sul fronte commerciale.