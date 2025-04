QC Spa of Wonders espande la sua offerta milanese con l’apertura di uno smart hotel di 84 camere, che riprende il modello di successo QC Room, a partire dalle ultime settimane di maggio.

Posizione strategica e arte in facciata

L’immobile, situato in zona Porta Romana, a pochi passi dal centro della città e dalla spa QC Milano, mira a diventare la meta ideale sia per gli ospiti di QC Milano, sia per i turisti desiderosi di scoprire le meraviglie urbane. A impreziosirne la facciata è la sorprendente installazione dello street artist Greg Goya, svelata durante la Milano Design Week.

“All the noise disappears”: il concept del nuovo hotel

L’amore, la quiete e il tempo, le tre principali tematiche che orientano la ricerca dell’artista, si concretizzano nella magia di un bacio sotto la pioggia, nell’atmosfera sospesa della ormai virale Weather room di QC Milano. L’opera, che utilizza il linguaggio tipico della gen Z, lancia “All the noise disappears”, la campagna spring-summer del gruppo.

Un nuovo modello di ospitalità per un pubblico dinamico

“Ogni ambiente ha il potere di influenzare il nostro stato d’animo, generando delle emozioni. È per questo che progettiamo spazi che fondano la funzionalità con l’estetica, collaborando con talenti che ampliano la nostra concezione di bellezza, per offrire prospettive sempre nuove e inaspettate”, spiega Andrea Quadrio Curzio, CEO & Chief Experience and Operations del gruppo QC. “Il modello QC Room rappresenta una nuova frontiera dell’ospitalità, pensata per dialogare con un pubblico giovane e dinamico, grazie a un servizio snello che risponde alle esigenze della contemporaneità e si integra perfettamente con l’identità internazionale della città. Abbiamo immaginato un luogo che fosse molto più di un semplice hotel, capace di fondere lo stile QC con l’energia creativa di Milano. Design e innovazione si intrecciano armoniosamente per creare un’esperienza unica che, pur essendo separata dalla spa, ne amplifica l’approccio sensoriale. QC Milano è già un punto di riferimento per i visitatori provenienti da tutto il mondo: con questa apertura puntiamo ad arricchire ulteriormente la nostra proposta, anche in vista dell’arrivo del nuovo hub di Certosa”.

Natura, design e arte negli interni

La natura, uno dei valori fondamentali della filosofia QC, accoglie l’ospite già nella hall, dove piante rampicanti e cascanti rivestono i soffitti, e al calar del sole microscopiche luci ricreano la magia delle lucciole nelle notti d’estate. Un incantesimo decorativo che dal ricevimento prosegue nelle camere, grazie alle esclusive carte da parati firmate dallo stylist Simone Guidarelli, che ha ridisegnato appositamente due dei suoi pattern iconici. Immagini evocative di aironi, giraffe, struzzi, fontane rinascimentali e motivi orientali, danno vita a un racconto visivo ispirato ai ricordi di viaggio. “Si tratta di un importante progetto che ha visto l’installazione di oltre 6.000 metri di carta da parati in tutto l’hotel”, aggiunge Alessandro Bolis, Direttore Artistico di QC. “Ma non solo: pezzi storici, come la lampada Arenzano, disegnata da Ignazio Gardella e la sedia Michetta di Gaetano Pesce si integrano con creazioni contemporanee, come il Tube Chandelier di Michael Anastassiades e i letti sospesi di Lago. Ad arricchire l’ambiente, dettagli raffinati come le maniglie e i rubinetti in bambù di Gessi, un omaggio alla moda italiana nel mondo”.

Servizi innovativi per un soggiorno confortevole

A disposizione degli ospiti anche un’ampia area di co-working, indoor e outdoor, e una sala cinema privata, con sei comode poltrone, prenotabile per godersi una proiezione esclusiva in compagnia. Completa l’ampia offerta di servizi il FitWell kit, composto da tappetino e liquid ball, accompagnato da un QR code che rimanda a una selezione di tutorial: un modo semplice e intuitivo per trasformare la camera in un’area fitness privata.

Crescita e nuove aperture in vista

“Nel 2024 abbiamo registrato una crescita a doppia cifra del numero di ospiti e di fatturato: sono risultati che hanno superato le nostre aspettative. Guardando al 2025 prospettiamo di mantenere questo slancio positivo. L’apertura di nuove destinazioni di benessere in Italia e all’estero sarà indubbiamente un motore fondamentale di crescita” conclude Francesco Varni, CEO per lo sviluppo e i Corporate affairs. Questa novità arricchisce infatti il calendario delle aperture del gruppo previste per quest’anno: dal centro benessere di Salsomaggiore a un resort con spa a 7 km da Treviso, nel comune di Ponzano, passando per il completamento di QC New York, con l’arrivo di un terzo building ricco di vasche interne, fino alle nuove destinazioni in pipeline, tra cui un resort con centro benessere a Mandello del Lario.